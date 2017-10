Gradul maxim de îndatorare la bănci a ajuns la 70%

Până la finele acestui an, Banca Comercială Română (BCR) vrea să crească gradul maxim de îndatorare cu 5 procente, de la 65 la 70%. De asemenea, BCR vrea să scadă nivelul avansului minim, potrivit oficialilor băncii. În plus, BCR renunță și la acoperirea cu garanții a creditului imobiliar, în proporție de 133%. Până în momentul de față, doar 11 bănci au normele de creditare aprobate de Banca Națională Română, respectiv Alpha Bank, BRD, Volksbank, BCR, ATEbank, Banca Transilvania, CEC, Credit Europe Bank, Romanian International Bank și Egnatia Bank. Dintre acestea doar în patru cazuri gradul de îndatorare este de maximum 70%, celelalte bănci stabilind un nivel de 60 - 65%.Până la finele acestui an, Banca Comercială Română (BCR) vrea să crească gradul maxim de îndatorare cu 5 procente, de la 65 la 70%. De asemenea, BCR vrea să scadă nivelul avansului minim, potrivit oficialilor băncii. În plus, BCR renunță și la acoperirea cu garanții a creditului imobiliar, în proporție de 133%. Până în momentul de față, doar 11 bănci au normele de creditare aprobate de Banca Națională Română, respectiv Alpha Bank, BRD, Volksbank, BCR, ATEbank, Banca Transilvania, CEC, Credit Europe Bank, Romanian International Bank și Egnatia Bank. Dintre acestea doar în patru cazuri gradul de îndatorare este de maximum 70%, celelalte bănci stabilind un nivel de 60 - 65%.