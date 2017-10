GPL-ul a ajuns la trei lei în Constanţa

GPL-ul a ajuns la trei lei în Constanța

Creșterile repetate ale prețurilor la carburanți de pe acest început de an, dar și zvonurile că prețul benzinei ar urma să sară de nouă lei, îngrozesc mulți șoferi. Singurii care nu-și fac mari probleme în ceea ce privește bugetul pentru carburant sunt constănțenii care au optat pentru instalațiile GPL. Chiar dacă și în acest caz prețurile au crescut în ultimul an, totuși rămâne categoric cea mai ieftină variantă. Majoritatea stațiile GPL Auto din Constanța afișează la această oră prețuri între 2,9 - 3 lei/litru. Acestea cresc însă cu câțiva bani la companiile mari, cunoscute, așa cum ar fi Lukoil.Vânzările au mers însă destul de prost pe acest început de an, se plâng mulți comercianți, îndeosebi în ultimele două - trei săptămâni de când zăpada și gerul au venit peste partea de sud - est a țării.