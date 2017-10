Goodyear şi Autorol Plus din Constanţa au inaugurat primul centru Premio de la malul mării

Goodyear și Autorol Plus din Constanța au inaugurat primul centru Premio de la malul mării

Goodyear Dunlop Tires România, împreună cu partenerul său francizat Autorol Plus din Constanța au inaugurat, ieri, primul magazin - service Premio din județ.Centrul Premio Autorol este situat pe strada Atelierelor, la numărul 37, și dispune de cinci rampe de lucru, de un spațiu de 200 de metri pătrați destinat depozitului și hotelului de anvelope, de o recepție de 50 de metri pătrați, precum și de o cafenea cu o capacitate de 15 locuri la mese. Spațiul de service acoperă o suprafață de peste 240 de metri pătrați și este dotat cu aparatură nouă, specifică activităților de mecanică ușoară și service roți. „Prin intrarea în franciza Premio, centrul Autorol, activ pe piața locală a service-ului și retail-ului cu anvelope încă din decembrie anul trecut, devine un etalon în materie de servicii și bună tratare a clientului la noi în județ. Firma noastră este încă foarte tânără pe această piață, dar echipa are experiența necesară și este determinată să demonstreze că saltul calitativ și respectul față de client sunt cheia oricărei întreprinderi de anvergură și succes”, a precizat Adrian Ichim, directorul general al Autorol Plus Constanța.Nivelul aproximativ al investiției inițiale realizate de partenerul local pentru intrarea în franciză este de 150.000 de euro și a fost consumat în amenajarea interioară și exterioară a locației, în dotarea cu aparatură specifică, precum și în selectarea și angajarea de personal. Mai mult, Adrian Ichim a precizat că intenționează să continue investițiile de extindere a centrului Premio din Constanța, programând pentru prima jumătate a anului 2013 achiziționarea a două elevatoare, deschiderea a două noi rampe de lucru în locație și angajarea altor patru persoane.„Încheiem anul alături de un partener tânăr, dar extrem de capabil să impună și să mențină standardele Premio pe piața locală a service-ului și retail-ului cu anvelope. Lansarea Premio Autorol marchează intrarea oficială a provocării noastre de business în zona litoralului românesc al Mării Negre. La Marea Neagră, avem deschis deja un centru Premio în Bulgaria, la Varna, și ne propunem ca până în 2015 să ne extindem cu noi centre în această parte de litoral a celor două țări”, a precizat Ovidiu Bălan, director general pentru România și Bulgaria al Goodyear Dunlop Tires România.Premio Autorol este primul centru Premio din județul Constanța și al 31-lea centru Premio din rețeaua de franciză de la Goodyear din România.Programul european de franciză Premio de la Goodyear a fost introdus pe piața locală în al doilea trimestru al anului 2009, pe un fond descendent al interesului pentru investiții pe piața internă de profil. Până în prezent, rețeaua locală de franciză Premio de la Goodyear a înregistrat o valoare a investiției cumulate de peste 12,3 milioane de euro și continuă să se extindă cu noi centre de profil peste tot în țară.Programul de franciză Premio a fost implementat prima dată de organizația German Goodyear - Franchise (GDHS), în 1996, și este un concept al companiei Goodyear furnizat dealerilor în sistem franciză.