Goeleta „Adornate“ este noua regină a Mării Negre

Ziua de vineri am așteptat-o cu emoție și nerăbdare. Primisem invitația să ies pe mare cu goeleta „Adornate”. Știam că velierul este renumit în Mediterana. Vreme de peste un deceniu înfruntase vânturile și valurile, făcând croaziere în Insulele Baleare, la Barcelona și Valencia, ori pe coasta franceză, la Marsilia și Monte Carlo. Fusese prezent în cele mai importante evenimente maritime din Marea Mediterană, precum Cannes Royal Classics și Les Voiles de St Tropez. Croaziera „de saftea” Până în urmă cu o lună sau două, goeleta a aparținut unui armator olandez. Noul proprietar este firma constănțeană „Vega Turism” SA, parte a „Grup Servicii Petroliere”, care devine primul armator din turismul românesc. Compania deține hotelul „Vega”, de cinci stele, din Mamaia. Ea a achiziționat goeleta cu intenția declarată de a o „încorona” regină a Mării Negre, regină a croazierelor. Importanța acestei investiții depășește interesul strict al societății „Vega Turism”. „Adornate” va fi unul dintre elementele de mare atracție ale litoralului românesc, ale turismului național. Cu certitudine, în foarte scurt timp, ea va intra în atenția tour-operatorilor internaționali. Armatorul a deschis sezonul cu o croazieră „de saftea”, pentru presa constănțeană. Vineri, un „pluton” de gazetari a fost invitat să se „închine” în fața „reginei”. „Adornate” aștepta, gata de plecare în terminalul de pasageri, din portul Constanța. Ziua era însorită, iar briza nu reușea să înfioreze luciul apei. Marea arăta ca ciorba în farfurie. Era o vreme mult prea calmă pentru pretențiile mele. Mi-aș fi dorit ceva furtună, să simt din plin aventura. Ce poate fi mai grozav decât galopul navei pe crestele valurilor, cu velele umflate de vântul din pupa? „Bun venit la bord!“ La scara navei, pe punte, ne-au întâmpinat șampania de „bun venit la bord”, Gelu Enciu, directorul executiv al companiei „Vega Turism”, comandantul de cursă lungă Con-stantin Cristescu, șeful de echipaj Mihai Geantău și șase marinari. Scara a fost ridicată, parâmele au fost dezlegate de la cheu, motorul a pornit și a început manevra de ieșire din dană. Șeful de echipaj și marinarii își cunoșteau bine rolurile. Nava s-a depărtat de cheu și a început să se îndrepte spre larg. Luneca lin pe luciul apei, zgâriind cerul verii cu catargele. La timonă se afla marinarul Costin Pană. M-am apropiat de el și am început să-l descos. „Este ceva de vis - și-a exprimat marinarul admirația. Eu am făcut sport de performanță, yachting. Pentru mine este o provocare să navighez pe acest velier.” Începând din 1979 și până de curând, timonierul a lucrat pe o pilotină. Tot ca pe o provocare o privește și comandantul de cursă lungă Constantin Cristescu. Până acum a navigat pe nave maritime comerciale. Prima experiență pe un velier a avut-o în 1990, pe nava-școală „Mircea”. Șeful de echipaj Mihai Geantău este unul dintre românii cu cea mai mare experiență în navigația cu veliere de înaltă clasă. A fost maistru principal în marina militară și s-a pensionat de câțiva ani. 28 de ani din cariera de marinar i-a petrecut pe nava-școală „Mircea”, din care ultimii 10 ani, ca șef de echipaj. „Am fost deosebit de impresionat că s-a găsit cineva în România să achiziționeze un velier de clasa A, din care face parte și nava-școală „Mircea” - a declarat Geantău. De aceea, am răspuns cu bucurie invitației de a naviga pe „Adornate”. Pentru mine, nava aceasta nu are nicio taină. Este un velier frumos, dar unele lucruri trebuie puse la punct. Se vede că a fost condus de civili. Armatorul olandez nu a fost așa de tipicar cum suntem noi, marinarii români, mai ales cei din marina militară. Nouă, românilor, ne place ca lucrurile să fie frumoase și totul să fie la locul lui. La un velier, nimic nu trebuie să fie în plus, dar nici în minus, să poți acționa cu precizie și bine. Va trebuie să-i dăm fața de velier românesc, să se distingă din toate punctele de vedere de o navă olandeză. Spre exemplu, puntea va fi înlocuită cu alta din lemn.” Cartea de vizită a velierului Pe fața lupului de mare se vedea că îi face mare plăcere să vorbeas-că despre „Adornate”. A intrat în detalii tehnice. Velierul are lungimea de 45 metri, lățimea maximă de 6,60 metri, pescajul de 3,20 metri și un deplasament de 250 tone, Este dotat cu un motor Cummins, de 360 cai putere, care urmează să fie schimbat cu altul de putere mai mare. „Adornate” are două catarge verticale (arborele prova și arborele pupa), cu înălțimea de 35 de metri, de la linia de plutire. Un altul oblic, numit bompres, se află la prova. În total sunt șase vele. Începând din prova, din vârful bompresului, sunt dispuse cele trei focuri (velele triunghiulare). Între cei doi arbori sunt alte două vele -straiul mare și straiul mic. La pupa se află vela randă, cea mai mare dintre toate. Ea joacă și rolul de cârmă atunci când se navigă cu vele. Suprafața velică totală este de 505 metri pătrați. La navigația cu pânze se atinge o viteză maximă de 13 noduri, iar la propulsia diesel, până la 8 noduri. Sub punte se află careul, barul și bucătăria, iar la următorul nivel, 10 cabine, de două persoane fiecare, dotate cu camere de duș și chiuvetă. Pe hol sunt câteva WC-uri comune. Interiorul este decorat cu gust, cu lemn fin, într-un stil maritim. Pe puntea din pupa, care poate fi acoperită cu o foaie de cort pentru a evita soarele puternic, se poate lua masa în aer liber. Este locul ideal pentru un prânz sau o cină, în timp ce nava e ancorată într-un port frumos. Pentru croaziere pe distanțe mai lungi, de două sau mai multe zile, nava poate lua 18 pasageri. Când distanțele sunt scurte, poate primi până la 30 de pasageri. „Adornate” are o poveste interesantă. Corpul, construit dintr-un oțel forte bun, a aparținut unui pescador, care a intrat în exploatare în 1961. În 1997, nava a fost transformată în velier, iar în 2006 a fost modernizată. „Este o combinație între stilul vechilor veliere și al celor mai noi - spune șeful de echipaj. Este o navă foarte ușor manevrabilă și foarte stabilă. După experiența mea, velierul acesta rezistă la mare de gradul 7 - 8 fără probleme. Cade foarte bine între valuri, face numai tangaj și foarte puțin ruliu, datorită lestului bine dispus și formei corpului.” Cu gândul la Jules Verne Motorul navei toarce ca un motan. Înaintăm la pas, cu viteza de 3 noduri; chiar mai puțin. Pe mese, la umbră așteaptă gustările și băuturile răcoritoare. Ziariștii sunt în du-te-vino; cercetează, fotografiază, iau interviuri. Trecem de farurile mici, ajungem la farul roșu și farul verde. Un mineralier de mare tonaj intră zgomotos în port. Facem cale întoarsă, fără să fi ridicat velele. „Vântul suflă dinspre Est și e hulă de 1,5 metri în larg” - a încercat să mă sperie comandantul. E vrăjeală. Are impresia că vorbește cu ageamii. Nici dacă ar fi fost sedată, marea n-ar fi fost atât de calmă. Nu-mi rămâne decât să privesc catargele goale și să visez velele întinse. Undeva la vreo 200 de metri de noi, în apa mării se zbenguie un delfin singuratic. Parcă e conștient de prezența aparatelor de filmat și se dă în spectacol. Apare și dispare în valuri de spumă, stârnind strigăte de admirație din partea spectatorilor. Lângă mine se aude glasul lui Gelu Enciu, directorul executiv. Vorbește despre croazierele organizate cu goeleta „Adornate” spre nordul stațiunii Mamaia ori spre Mangalia, în Delta Dunării și la Balcic, despre călătoriile mai lungi, de-a lungul coastei Mării Negre, la Istanbul și Odessa. Ajunge și la prețuri. Sunt pentru toate buzunarele: de la 109 euro, pentru o croazieră de 6 ore, cu prânzul sau cina la bord, până la 1.249 euro, pentru un voiaj de 5 zile, pe ruta Constanța - Odessa - Istanbul - Constanța. Eu sunt convins că nava va fi foarte solicitată. Mulți dintre românii care au citit, în copilărie, romanele „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran, și „Căpitan la cincisprezece ani”, de Jules Verne, visează la o călătorie pe mare. După o oră și cincisprezece minute, „Adornate” a acostat. Nu avusem parte de o aventură adevărată, dar mă simțeam vrăjit. Mi-am spus: trebuie să revin cât de curând la bord, să văd toate pânzele sus deasupra capului și să simt suflarea vântului din pupa!