Gigantul "Scarabeo 9" a acostat în portul Constanţa

Gigantul "Scarabeo 9" a acostat în portul Constanța

Ieri, 20 septembrie 2017, în jurul orei 12, gigantica platformă de foraj petrolier „Scarabeo 9” a sosit în rada exterioară a portului Constanța. După urcarea pilotului companiei Canal Sea Services, la bordul platformei, a început manevra de acostare în dana 80, din terminalul Comvex, care dispune de adâncimile necesare. Trebuie precizat faptul că platforma are pescajul de 14 metri, la care se adaugă 2,5 metri reprezentând înălțimea propulsoarelor.La manevră au participat cinci remorchere ale companiei de remorcaj maritim Coremar SA, din care unul de mică dimensiune în asistență. Greul l-au dus remorcherele „Zimbru 3”, „Zimbru 4”, „Coremar Blu” și „LRS Euro”, de 4.800 cai putere fiecare și de 60 de tone forță la cârlig.Operațiunea a decurs fără incidente, platforma ajungând în dana 80, unde a fost legată la cheu.Acostarea unei platforme petroliere gigant (115 metri lungime și 86,33 metri lățime) este o premieră pentru portul Constanța. Întreaga operațiune a fost pregătită din timp, împreună cu autoritățile, companiile de remorcaj și pilotaj, sub coordonarea companiei Idu Shipping & Services. A fost o muncă de echipă, în care s-au remarcat toți participanții, inclusiv comandantul italian al platformei petroliere.„Scarabeo 9”, înmatriculată sub pavilion Bahamas, aparține companiei Saipem, unul dintre cei mai mari jucători ai lumii, din sectorul petrolier.Este o platformă de foraj maritim semi-sumersibilă de ultimă generație. A fost construită în anul 2009, fiind proiectată să lucreze până la adâncimi de 12.000 ft (3.657,60 metri) și să efectueze foraje până la 50.000 ft (15.240 metri). Dispune de locuri pentru 200 de persoane, este dotată cu helioport, spital, săli de gimnastică și de recreere.Platforma va staționa în portul Constanța circa două luni, timp în care vor fi efectuate lucrările de re-asamblare și pregătire pentru executarea lucrărilor de foraj în Marea Neagră.