Gigantul „MSC Musica“ a inaugurat croazierele cu îmbarcarea din portul Constanţa

Gigantul „MSC Musica“ a inaugurat croazierele cu îmbarcarea din portul Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

91 de români au plecat în călătorie pe mare // Voiajul este mai ieftin decât o vacanță în RomâniaPe data de 27 septembrie, nava „MSC Musica” a inaugurat croazierele cu îmbarcarea din portul Constanța. Evenimentul constituie o premieră pentru România post-decembristă. După circa 70 de ani se reia tradiția croazierelor pe care nava „Transilvania”, supranumită „Lebăda Mării Negre”, le-a efectuat după Al Doilea Război Mondial, făcând escale la Constanța, Varna, Burgas, Odessa, Soci, Suhumi și Batumi. Un mare merit îi revine Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. În calitate de membru al Asociației Internaționale MedCruise, ea a reușit să convingă compania MSC Cruises să pună Constanța pe lista porturilor de îmbarcare pentru navele sale.Cu prilejul evenimentului inaugural, la bordul navei a fost organizată o conferință de presă, la care au participat: Raffaele Russo - comandantul navei, Decebal Șerban - director general adjunct al CNAPMC, Petrică Munteanu - director în cadrul Primăriei Constanța, Corina Martin - președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism și Gabriel Cristea - directorul executiv al companiei Aerotra-vel.Croaziera navei „MSC Musica” va dura 11 zile și va include porturi din Turcia, Grecia, Italia și Ucraina. Nava a sosit la Constanța cu 2.500 de turiști la bord. 80 dintre ei sunt români, care s-au îmbarcat la Veneția și și-au încheiat călătoria la Constanța. În locul lor s-au îmbarcat alți 91 de turiști români.Conform programului, nava urma să părăsească portul Constanța la ora 19, pentru a ajunge la Gythion (Grecia). Următoarele escale sunt la Veneția, Katakolon, Istanbul, Yalta și Odessa, cu revenire la Constanța în cea de-a douăsprezecea zi a călătoriei. În 2013, sunt planificate alte două croaziere: prima, de 11 zile, cu plecarea pe data de 8 octombrie, din portul Constanța, a doua, de doar 4 zile, cu plecarea pe 19 octombrie. Pentru 2014, sunt prevăzute opt croaziere ale navelor „MSC Sinfonia” și „MSC Orchestra”, cu plecări din portul Constanța, în aprilie-mai și septembrie-octombrie 2014.Începând din 2015, vor fi asigurate croaziere cu plecare în fiecare săptămână, din Constanța. Am ajuns și la partea cea mai interesantă. Prețul unui bilet pentru o croazieră de 4 zile variază între 250 și 750 euro, iar al unuia de 11 zile, între 740 și 1.200 euro. În preț sunt incluse toate mesele zilei și accesul la toate facilitățile și evenimentele de divertisment organizate pe navă. După cum puteți ușor constata, o croazieră cu acest pachebot este mai ieftină decât un sejur într-o stațiune turistică din România. „MSC Musica” este un oraș plutitor cu lungimea de 294 metri, lățimea de 32 metri, 92.409 tone registru brut, 13 punți și care atinge viteza maximă de 20,4 noduri. Nava a intrat în exploatare pe 29 iunie 2006 și este înmatriculată sub pavilion Panama. „MSC Musica” are 1.268 cabine pentru pasageri, dintre care 65% cu balcon, numeroase restaurante, baruri, săli de fitness, o bibliotecă, o sală de teatru, cazinou, piscine în aer liber și un spital. Este amenajată cu gust și rafinament. Nava poate transporta 2.536 de pasageri. Echipajul cuprinde 990 de ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar, reprezentând peste 50 de naționalități. 93 dintre aceștia sunt români, dintre care un ofițer, restul fiind personal hotelier. Limba oficială la bord este engleza.În timpul escalei din portul Constanța, pasagerii au vizitat muzeele și vestigiile antice ale orașului, au făcut degustări de vinuri la Murfatlar, au vizitat cetatea Histria și alte obiective turistice din județ.