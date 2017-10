Gigantul CMA CGM va recruta 1.500 de ofiţeri şi nebrevetaţi din Constanţa

Gigantul CMA CGM va recruta 1.500 de ofițeri și nebrevetați din Constanța

CMA CGM - prima companie de shipping din Franța și a treia din lume în domeniul transportului containerizat – și-a deschis agenție de crewing la Constanța. Inaugurarea firmei CMA Ships România a fost salutată de prefectul Dănuț Culețu, care a subliniat importanța portului Constanța și rolul jucat de România ca rezervor de forță de muncă bine pregătită, pentru flotele lumii. Clc. Romeo Stavăr – Vergea, directorul CMA Ships, a declarat că agenția va recruta, promova și pregăti 1.500 de ofițeri și nebrevetați în următorii doi ani. Aceștia vor naviga numai pe nave cu pavilioane europene, vor avea salarii de top și contracte colective de muncă semnate de Federația Internațională a Transportatorilor. Romeo Stavăr – Vergea are 39 de ani și este absolvent al Academiei Navale, secția militară. El a trecut în marina comercială și devenit comandant de cursă lungă în 2006. CMA CGM operează 375 de nave, din care 101 sunt în proprietatea sa. În 2007, flota sa a transportat 7,7 milioane TEU (containere convenționale) în 403 porturi, din150 de țări. Parcul de nave este în continuă creștere. Compania a lansat comenzi pentru 53 de nave noi, care vor fi livrate în următorii doi ani, dintre care 23 nave gigant, de 11.000 TEU. Pentru ele este nevoie de 1.500 de ofițeri și nebrevetați experimentați. CMA CGM are 650 de agenții și oficii în întreaga lume și o armată de 16.000 de angajați. Anul trecut, CMA CGM a înregistrat venituri de 8,61 miliarde de euro. La Constanța, compania franceză este prezentă și prin firma de agenturare CMA CGM România. Managerul acesteia, Fuad Kayat, a declarat că portcontainerele CMA CGM fac 280 de escale pe an, în portul Constanța, cu un volum total de 25.000 de containere la încărcare – descărcare și alte 25.000 la transbordare.