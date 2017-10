Gigantul CMA CGM recrutează 150 de cadeţi români în 2014

Gigantul CMA CGM recrutează 150 de cadeți români în 2014

Numărul locurilor de muncă pentru navigatorii români crește în următorii trei ani

Prima femeie cadet în compartimentul mașini r Căpitanul Veronica Bozianu și-a luat brevetul de comandant de cursă lungă

După cinci ani de „mare agitată” și „furtună”, pe piața internațională a shipping-ului se arată „curcubeul”. „Barometrul” companiei de crewing CMA Ships, din Constanța, indică „vreme bună” în următorii trei ani.CMA Ships se situează printre primele cinci agenții de crewing din România. A fost înființată în 2008 și reprezintă intere-sele gigantului CMA CGM, prima compa-nie de shipping din Franța și a treia din lume în domeniul transportului containerizat. Aceasta operează o flotă modernă de 400 de nave portcontainer, din care 100 nave sunt în proprietatea sa, iar 300 nave sunt în contract de time-charter.„CMA Ships asigură 370 de locuri de muncă pentru navigatorii români, din care două-treimi pentru ofițeri, o treime pentru nebrevetați, plus 35 de locuri de muncă pentru cadeți. Practic, în decurs de un an, un număr de 700 de navigatori și 100 de cadeți beneficiază de un contract de îmbarcare pe navele CMA CGM. Dintre ofițeri, 20 sunt comandanți, iar 20 sunt șefi mecanici. În 2008, când am pornit la drum, asiguram echipaje pentru șase nave. Astăzi, am ajuns la un număr de 30 de nave, sub pavilion francez sau internațional. Creșterea locurilor de muncă alocate românilor a fost mai rapidă decât în cazul celorlalte naționalități” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, clc. Romeo Stavăr - Vergea, directorul executiv al agenției de crewing.În 2014, numărul locurilor de muncă pentru navigatori va crește cu 30, iar pentru cadeți, de la 35 la 50, a anunțat șeful CMA Ships. Altfel spus, numărul marinarilor români îmbarcați în flota CMA CGM va urca de la 700 la 800 pe an, iar al cadeților de la 100 la 150.„Planul de construcții prevede intrarea în exploatare a 31 de nave noi până în 2016. Ca urmare, vor fi mai multe locuri de muncă pentru navigatorii români” - a anunțat clc. Romeo Stavăr – Vergea.Nu oricine are acces în flota CMA CGM. Aceasta are standarde foarte înalte în privința calității personalului, indiferent că este vorba de ofițeri cu vechime sau cadeți. La ultima campanie de recrutare a cadeților, efectuată de CMA Ships în august - septembrie 2013, dintre cei 23 de candidați testați, doar doi au cores-puns standardelor de pregătire profesională ale armatorului francez.Compania din Constanța se poate mândri că este prima agenție de crewing care a promovat navigatorii femei în flota cu pavilion internațional a CMA CGM.„Femeile navigator se remarcă prin corectitudine și o mare putere de muncă. Nu sunt cu nimic mai prejos decât bărba-ții în ceea ce privește luarea deciziei sau impunerea autorității. La această oră, avem șapte ofițeri femei și două fete cadet. De curând, căpitanul Veronica Bozianu, fiica unui fost profesor universitar de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, a luat brevetul de comandant. Va fi prima româncă din flota CMA CGM căreia i se încredințează comanda unei nave. În februarie 2014, vom înregistra o altă premieră. Va fi angajată prima femeie cadet la compartimentul mașini” - relatează directorul executiv al CMA Ships.Agenția de crewing din Constanța furnizează mai mulți navigatori pentru CMA CGM decât agențiile din Franța, Croația sau Ucraina.