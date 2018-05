Ghiudemul tătăresc, vinurile "Conu’ Albu" și alte delicii dobrogene dau farmec Târgului EXPOAGROUTIL

1

MARE EVENIMENT MARE

Aflam, cu mandrie locala ca s-a deschis marele targ EXPOAGRICOLINUTIL care prezinta o armata de 600 de masini, utilaje si instalatii agricole toate provenind de pe alte meleaguri si care demonstreaza cat a castigat Romania distrugand odioasa industrie constructoare de masini si utilaje agricole ceausista. Romania expune cele mai moderne coase, greble, furci si pluguri ce pot fi trase de un singur cal. Dl Daraban, ca un adevarat dorobanț, vine la microfon si anunta ca datorita bravelor si patroticilor noastre partide si guverne. balanta comerciala a Romaniei este deficitara, ajungand la 13 miliarde de euro in 2017. Drept urmare a acestor succese, oficialii si invitatii au marcat evenimentul cu entuziasm patriotic cu consumarea berbecilor bronzati la protap, stropiti cu cele mai alese bauturi din podgoriile privatizate. Tot dl Daraban ne informeaza ca pariul cu agricultura nu este inca castigat, drept pentru care Romania exporta marfa neprocesata, ieftina, si importa marfa procesata scumpa, adica am revenit la situatia din sec.19 cand Romania exporta grau ieftin in Austria de unde cumparam paste fainoase scumpe. Daca, dupa aceste declaratii dl Daraban ar fi parasit expozitia in semn de protest, ar fi putut sa se mandreasca cu faptul ca n-a trait degeaba.