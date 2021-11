Ghirlandele luminoase, o afacere care s-a stins în pandemie. „Întotdeauna e bine să ai un plan B”

Ana şi Tiberiu sunt doi tineri căsătoriţi care şi-au dorit să facă şi altceva pe lângă joburile plictisitoare de corporatişti. Şi-au spus că trebuie să aducă atmosfera de basm la evenimentele private ale tinerilor însurăţei. În urmă cu 15 ani când au făcut ei nunta nu au găsit ce ar fi vrut la petrecerea lor şi s-au hotărât să înceapă o afacere înfrumuseţând nunţile altora. „Mi-am dorit ca orice fată, o nuntă de vis. În aer liber, într-o pădure, cu flori multe, verdeaţă şi beculeţe multicolore. Dar nu am găsit decât aranjamente de flori şi lampioane. Ce voiam eu nu avea nimeni. Ghirlande multicolore cu mii de beculeţe care să lumineze feeric în noapte. A trecut nunta şi mi-a trecut de visul cu beculeţe”, ne-a povestit Ana Matei, corporatistă şi „propriul angajat” după cum ne-a mărturisit. Anii au trecut şi cei mai buni prieteni ai lor urmau să se căsătorească şi doreau să facă nunta fix după visul Anei, cu beculeţe multicolore. Şi-au zis că dacă Ana nu a avut nunta visată, măcar cei doi să o aibă.Cei doi corporatişti s-au implicat trup şi suflet în organizarea nunţii prietenilor lor şi au căutat ghirlande luminoase pe toate site-urile posibile din toate colţurile lumii. Pentru că nu găseau şi-au spus că le vor fabrica chiar ei cu ajutorul unui alt prieten electronist. Dar când şi-au dat seama la ce muncă se înhamă, au căutat mai departe până au găsit ce căutau pe cea mai mare companie de comerţ online din lume. Nunta a ieşit de vis, iar Ana şi Tiberiu au decis să înceapă o afacere cu ghirlande luminoase. Trebuiau să fie mari, să acopere şi să decoreze corturi şi spaţii în aer liber, dar să fie şi autonome la încărcarea cu energie electrică. „Aveam strânşi vreo 15.000 de euro şi voiam să-i investesc în ceva. În acţiuni m-ar fi tentat ce-i drept, dar a mea soţioară mi-a spus să le realizăm altora visul pe care ea nu l-a putut avea. Pe firma americană de comenzi on-line am dat comandă de ghirlande luminoase şi un minigenerator şi le-am decorat cortul prietenilor noştri care au făcut petrecerea la Breaza. A fost de vis! Asta ne-a dat curaj să găsim şi alte cupluri să le înfrumuseţăm petrecerea”, a spus Tiberiu Matei, corporatist.Ei sunt bucuroşi acum că au ales să nu renunţe la joburile dintr-o mare companie pentru că ar fi rămas şi fără afacere şi fără locuri de muncă. „În primii doi ani de când ne-am apucat să luminăm petrecerile altora, afacerea mergea atât de bine că ne gândeam serios să renunţăm la locurile de muncă de peste 9 ore la birou, fără alte preocupări decât calcule şi termene. A fost frustrant să câștigi bine şi să fii nevoit să te mai scoli la ora 6.00, să ajungi la birou la 8.00, când în două zile din weekend câştigam cât într-o lună. Doi ani ne-a mers foarte bine. Am mai cumpărat instalaţii pe care le închiriam, investeam aproape tot ce câştigam până în martie 2020, când totul s-a închis din cauza pandemiei. Acum mă felicit, că nu am renunţat la joburi, că a venit criza asta şi rămâneam descoperiţi fără nicio sursă de existenţă. Întotdeauna e bine să ai un plan B pentru situaţii neprevăzute”, a mai spus Tiberiu. Se mai duc din când, în când, în podul casei să verifice instalaţiile din cutii şi aşteaptă să treacă valurile de COVID-19 pentru a lumina de basm, petreceri şi vise feerice.