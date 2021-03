Ghinea: „PNRR este un fel de Moş Crăciun, toată lumea îi scrie”

Negocierile Comisiei Europene cu ţările membre pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor avea loc în lunile mai şi iunie, a declarat marţi, Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene. „Ştiu că s-au creat foarte multe aşteptări şi foarte multe emoţii în jurul acestui subiect. Şi nu ascund faptul că PNRR a ajuns să fie ca un Moş Crăciun, toată lumea scrie scrisori către PNRR. Nu am încurajat această tendinţă, am vorbit foarte puţin despre PNRR în spaţiul public, poate mai puţin decât s-au aşteptat mulţi. Când am vorbit, am pus accent pe reforme, pe realismul investiţiilor, pentru că este o diferenţă foarte mare între dorinţe şi costul realist şi proiecte concrete”, a spus Cristian Ghinea la o dezbatere organizată de Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. Autorităţile române au început discuţiile informale cu Comisia Europeană pe tema PNRR care însemnă 33 fişe de componente. Obiectivul Guvernului este ca toate aceste componente extinse să fie gata până la 15 aprilie, a subliniat oficialul guvernamental.