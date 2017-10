Ghidul de călătorii PagiTur 2012 - 2013, lansat la Constanţa

Ghidul de călătorii PagiTur 2012 - 2013, lansat la Constanța

Ieri a fost lansată, la Constanța, cea de-a 11-a ediție a PagiTur, un ghid de informații și servicii turistice la nivel național, care se editează anual și apare în format B6, în policromie. Acesta conține anunțuri și informații ale companiilor listate în domenii ca hoteluri, restaurante, pensiuni, închirieri auto, vulcanizare, dar și saloane de înfrumusețare, policlinici etc. În plus, conține și hărți detaliate ale județelor, însoțite de repere turistice, hărți a numeroase municipii și zone turistice.„Când am început să lucrez în România am fost plăcut surprins de multe lucruri. Unul dintre primele gânduri pe care le-am avut la venirea aici a fost că este una dintre cele mai frumoase țări pe care am avut privilegiul să le vizitez“, a precizat Jesper Simon-sen, General Manager Pa-gini Aurii.Ghidul se va distribui gratuit prin filialele Pagini Aurii din toată țara, prin ac-țiuni de sampling, la eveni-mente turistice și acțiuni speciale, prin Camera de Comerț etc.„Pagini Aurii dorește prin ghidul PagiTur să promo-veze turismul românesc și să le ofere turiștilor un instrument util și permanent funcțional prin structura sa criptică“, a precizat Nicoleta Grădinaru, Consilier Marketing.Ghidul este proaspăt ti-părit, iar în următoarele două săptămâni va ajunge în toată țara.Cei care își planifică însă acum o vacanță pot accesa și versiunea online a PagiTur (www.pagitur.ro), acolo unde găsesc toate informațiile de care au nevoie, hărți pentru orientare.„Ca parte integrantă a mediului de afaceri turistic din România, PagiTur 2012 - 2013 și-a propus să vină în întâmpinarea turiștilor de pretutindeni, oferind acces la informații concludente, actualizate, într-o formă modernă despre țara noastră, unități de cazare și petrecere a vacanțelor“, a precizat Ane-Maria Mihăilă, Director Vânzări.