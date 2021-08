Ghid complet pentru alegerea chiuvetei perfecte pentru bucătăria ta

Ești pe cale să faci o renovare a bucătăriei și nu știi ce chiuvetă să instalezi? Sau unde să o plasezi? Sau ce material va oferi cel mai bun rezultat? O mie de întrebări la care vom răspunde în acest ghid.Vom aduna toate informațiile posibile, vom vorbi despre caracteristici, forme, tipuri, materiale, avantaje, dezavantaje, moduri de instalare... tot ce trebuie să știi, astfel încât alegerea să fie cea mai corectă, astfel încât să vezi care este chiuveta care se adaptează cel mai bine la forma bucătăriei tale și, bineînțeles, la stilul de viață. Să începem!Chiuveta este una dintre cele mai importante părți ale bucătăriei, condiționează fluxul de lucru în pregătirea meselor, utilizarea sa este practic continuă și, prin urmare, merită să nu te zgârcești la bani și la timp când faci o alegere. Trebuie să îți acopere toate nevoile, să fie confortabilă, ușor de utilizat, cu o întreținere simplă, cu un material durabil ținând cont de stilul decorării bucătăriei tale.În acest ghid vom detalia tipurile de chiuvete de bucatarie , în funcție de forma și poziția de instalare pe blat, dar și alte detalii importante în alegerea unei chiuvete de bucătărie.În funcție de numărul de bazine și de structura acestora, chiuvetele pot fi:: acesta este cel mai simplu model, se folosește de obicei în bucătăriile cu spațiu redus și cu vase mici. Dacă este dublată de o mașină de spălat vase în același timp, momentul spălării vaselor devine puțin mai ușor.au în general o formă pătrată, iar bolul mic poate fi folosit pentru a lăsa să se usuce obiecte mici.având două boluri vei putea să clasifici vasele murdare sau curate și să muți vasele dintr-un bol în altul pe măsură ce le speli.În funcție de amplasarea în raport cu blatul și tehnica de instalare, le putem clasifica în trei tipuri principale:este cea mai comună chiuvetă de bucătărie, fiind și cel mai ușor de instalat. Pur și simplu este așezată pe blatul de bucătărie, fiind fixată prin propria greutate. Aceasta poate fi o alegere bună dacă este construită dintr-un material cu caracter.este cea mai frumoasă chiuvetă, arătând de parcă este parte din mobilă. Este de obicei utilizată pe blaturi din lemn sau laminate. Pentru a finaliza instalarea este convenabil să aplici un silicon în jurul său pentru a închide în siguranță îmbinarea chiuvetei cu blatul.această poziție este o tendință relativ modernă, utilizarea sa este mai mult destinată blaturilor din granit, piatră sau piatră sintetică. Atunci când este instalată sub blat se creează o senzație de continuitate cu restul blatului, ceea ce îi conferă acestui tip de chiuvetă un aspect minimalist.În rândurile următoare vom vorbi despre materialele din care pot fi realizate chiuvetele, expunând avantajele și dezavantajele fiecăruia dintre ele.Oțel inoxidabilEste cel mai frecvent tip de material pentru chiuvete de bucătărie. Cererea este cauzată de prețul pe care îl are acest material, deoarece este de obicei cel mai ieftin. Cu toate acestea, regula nu se aplică întotdeauna, în funcție de gamă, calitate și finisajele pe care le selectezi putând găsi un preț diferit. Ca puncte pozitive se poate indica faptul că sunt foarte ușor de curățat și cu o mare durabilitate, cu o rezistență mare la schimbările de temperatură și la lovituri. În schimb, varietatea de culori de pe piață este mai mică decât la ​​alte tipuri de materiale.Ceramică sau gresieAcest material fi perfect în bucătăriile în stil rustic. Prețul acestui tip de chiuvete de bucătărie este mai mare decât al celor din oțel inoxidabil. Ca și calități pozitive punctând durabilitatea îndelungată datorită rezistenței la zgârieturi și umflături, ușor de întreținut și de curățat, deși are mai multe dezavantaje, cum ar fi flexibilitatea zero, care poate determina materialul să se rupă cu o lovitură puternică.Granit sau marmurăDeoarece sunt materiale naturale, prețul lor poate fi foarte mare. Încorporarea acestor chiuvete de bucătărie în blaturile din aceleași materiale va avea ca rezultat un aspect perfect uniform. Având în vedere originea lor, sunt materiale cu rezistență ridicată la lovituri și tot felul de zgârieturi, deși dacă au un finisaj poros, întreținerea și curățarea lor pot fi complicate.CristalEstetic foarte avangardiste, sunt utilizate în principal în locuri în care igiena este foarte importantă, deoarece atât curățarea lor în mod obișnuit, cât și efectuarea unei dezinfecții profunde sunt foarte simple datorită finisajului foarte lustruit și neabsorbant pe care îl au. Un punct pozitiv este rezistența la zgârieturi și la uzură. În schimb, prețul său poate fi ridicat și există o rezistență scăzută la impact și la schimbările de temperatură.