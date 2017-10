Gheorghe Albu a revenit în funcţia de director executiv al DADR Constanţa

Gheorghe Albu a revenit în funcția de director executiv al DADR Constanța

Gheorghe Albu a revenit în funcția de director executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța, după ce a mai ocupat aceeași funcție în perioada 2005 - 2007. „Conform legislației în vigoare, pe perioada cât este numit demnitar, funcționarului public îi este suspendată funcția pe care o are de drept, pe perioada mandatului”, a explicat pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul executiv al DADR Constanța. „Eu am câștigat acest post, prin concurs, în 2005. În acel moment, am semnat un contract de muncă, pe perioadă nedeterminată. În mai 2007, am fost numit secretar de stat în cadrul ministerului agriculturii, iar în locul meu, a venit directorul executiv adjunct de la acea vreme, Iancu Șapera. Pe 8 ianuarie 2009, premierul Boc a semnat decizia de revocare din funcția de secretar de stat. Astfel, a încetat suspendarea asupra funcției de funcționar public și am revenit în acest post”, a completat liberalul Gheorghe Albu. Totuși, este posibil ca și funcția sa să facă obiectul negocierilor de mâine dintre PSD și PD-L.