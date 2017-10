Gerul din iarnă şi ploile masive din vară au tăiat 10% din traficul pe canal

Gerul din iarnă și ploile masive din vară au tăiat 10% din traficul pe canal

Traficul pe canalele navigabile a scăzut cu 10% în primul semestru din 2010, comparativ cu perioada similară din 2009, din cauza condițiilor meteorologice nefavo-rabile (temperaturi sub zero grade în ianuarie - februarie și ploi în iunie - iulie), a anunțat ieri CN Admi-nistrația Canalelor Navigabile (ACN) Constanța. „Cu toate acestea, pierderile vor fi recuperate ca urmare a creșterii traficului din luna iulie, când s-au înregistrat 500.000 tone capacitate peste program, fapt ce a permis o recuperare de 40% din pierderile înregistrate în primul semestru. O caracteristică a traficului în prima jumătate a anului este revenirea transportului intern de marfă care a crescut cu 36% față de anul 2009", spun reprezentanții ACN Constanța. Ei mai precizează că, datorită nivelurilor crescute ale Dunării s-a permis încărcarea navelor cu marfă peste media obișnuită. Astfel, traficul extern a depășit cu 12% estimările inițiale. „Datorită nivelurilor mari ale Dunării am făcut și economie de 67% la energie electrică. Cum nivelul Dunării a fost cu trei metri peste cel din canal, am preluat apă în regim gravitațional (un volum de 263 milioane mc), producând energie pentru ecluza de la Agigea”, spun reprezentanții companiei. Evoluția pozitivă a traficului a fost determinată de intensificarea tranzitului de minereuri și cărbuni, la intern și extern, cât și de creșterea exporturilor de cereale, în special porumb din Serbia și Ungaria, dar și a importului de bauxită pentru combinatul de la Tulcea. De asemenea, a crescut și tranzitul de fier vechi prin porturile Medgidia și Luminița.