„Germanischer Lloyd Romania” a împlinit 15 ani

Trei evenimente importante au avut loc ieri, în marea familie „Germanischer Lloyd”. În primul, au fost sărbătorite împlinirea a 140 de ani de la nașterea cunoscutei companii de clasificare cu sediul în Hamburg și 15 ani de la înființarea subsidiarei sale, din țara noastră. „«Germanischer Lloyd» deține locul 5 în lume în rândul societăților de supraveghere și clasificare a navelor, din punct de vedere al tonajului pentru care prestează servicii. Are peste 80 milioane de tone clasificate. Strategia sa pe următorii 3 - 4 ani este să depășească 100 milioane tone. Societatea are o contribuție majoră în supravegherea navelor în construcție și a celor aflate în exploatare, în certificarea materialelor și echipamentelor navale. Are un aport important în certificarea sistemelor de calitate și în domeniile industriale. Ea deține peste 150 de birouri deschise în toată lumea și este împuternicită de peste 130 de state să facă certificări în conformitate cu convențiile internaționale“ - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Grigorov, directorul executiv al „Germanischer Lloyd Romania”. La rândul său, GL Romania este lider pe piața din țara noastră. Societatea asigură servicii de supraveghere și clasificare pentru mai mult de 50% din navele care se construiesc. În cei 15 ani de existență a companiei, personalul tehnic, provenit în special de la Registrul Naval Român, a câștigat o experiență imensă – spune Grigorov. Cel de al treilea eveniment este unul cu încărcătură emoțională mai mare. După 42 de ani de muncă în industria navală, dintre care 29 de ani la „Germanischer Lloyd”, Gheorghe Grigorov s-a pensionat. Specialistul constănțean a lucrat, în tinerețe, la „Navrom“ Constanța, unde a condus serviciile tehnice, iar mai apoi, în calitate de inspector și inspector șef, la Registrul Naval Român, fiind bine cunoscut de constructorii de nave și de mulți dintre ofițerii din flota comercială.