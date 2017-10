„Generaţia net“ îşi caută de muncă

„Generația net“ își caută de muncă

Perspectiva generației tinere apte de muncă - așa numita „generație net” - s-a schimbat în acest început de an, față de prima jumătate a anului 2008. Mulți aplicanți din rândul generației tinere se așteptau în 2008, ca firma să le prezinte avantajele și nu invers. Tonul s-a schimbat, de la angajatul care punea întrebarea „Ce poți face tu pentru mine?”, la afirmația acestuia „Uite ce pot face eu pentru tine!”. Din „generația net” fac parte persoanele născute în ultimele două decenii ale secolului al XX-lea, care și-au terminat studiile și s-au obișnuit să trăiască într-o lume unde locurile de muncă sunt numeroase și companiile se luptă una cu cealaltă să-i recruteze. Viitorul însă, nu mai este roz, întrucât datele din al treilea trimestru al anului 2008, arată că rata șomajului avea nivelul cel mai ridicat în rândul populației cu vârstă cuprinsă între 15 și 24 ani - 19,2%, la nivelul întregii țări. Criza creează noi probleme atât pentru manageri, cât și pentru proaspeții absolvenți. „Generația Net” este din ce în ce mai nemulțumită, pe măsură ce firmele lovite de criză adoptă politici stricte, în antiteză cu stilul de colaborare preferat de tinerii angajați. Și în plus sunt cei mai „descoperiți” atunci când vine vorba de disponibilizări, fiind priviți ca persoanele fără obligații și fără experiență. Aceste probleme pot accentua impresia conform căreia tinerei generații îi este frică de munca asiduă. Totuși, un sondaj la care au participat 4.200 de tineri absolvenți din 44 de țări, publicat de firma de consultanță, Pricewaterhouse Coopers, arată faptul că ei își doresc aceleași lucruri ca și generațiile anterioare. Și sunt de acord să lucreze ore suplimentare, dacă sunt tratați cu respect. Și în acest context economic pesimist, „generația net” ar putea fi soluția pentru ca agenții economici să facă față crizei economice ce s-a abătut asupra întregii lumi. În primul rând, acceptă cu o mai mare ușurință să-și schimbe orașul de reședință, când vine vorba de locul de muncă. De asemenea, au o mai mare flexibilitate când vine vorba de schimbarea rolului în cadrul firmei. Cunoștințele lor în domeniul IT pot ajuta companiile să reducă din cheltuieli. În concluzie, compromisuri vor exista în ambele sensuri. Tinerii angajați vor trebui să accepte faptul că în perioade dificile, nu toate deciziile vor fi pe placul lor, iar sarcinile de muncă vor fi mai numeroase. În același timp, managerii trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a le menține angajamentul și motivația la nivelurile dorite.