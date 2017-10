Gazprom A REDUS CU 30% livrările de GAZE NATURALE către România

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gazprom a redus livrările de gaze către România cu 30%, însă ministrul Energiei, Andrei Gerea susține că deocamdată nu sunt probleme și că reducerea se încadrează în prevederile contractuale."Pot să vă spun că o astfel de reducere se încadrează, să spunem, într-o medie a ultimelor luni, când în permanență am avut reduceri față de cantitățile solicitate, în jur de 20-30% chiar. Nu aș spune că este un motiv de îngrijorare special. Sistemul face față în acest moment și vom studia problema. Colegii mei deja se informează. Pregătim și o poziție mai oficială după ce ne informăm", a spus ministrul Energiei, Andrei Gerea, pentru B1 TV.''Această reducere nu afectează sub nicio formă consumatorii. Pot să vă spun că noi constatăm că ne încadrăm într-o obișnuință deja a ultimelor trei luni. Reduceri de genul acesta au mai fost, de 27%, de 24%, 15%, 10%, au variat. Există o practică în contractele internaționale de profil, ce se regăsește și în contractele bilaterale dintre GDF, E.ON și Gazprom ca aceste livrări să se încadreze cu un plus, cu un minus, între anumite limite. Acest lucru se întâmplă și astăzi. Important este că nu există probleme în sistem, consumatorii nu sunt afectați, iar această reducere care procentual pare mare, în mod real, efectiv, este mică în raport cu consumul național. Consumul României este de 48 milioane mc, importul este de 3 milioane și un pic, iar rezervele naționale de gaze sunt aproape 2 miliarde mc'', a explicat Gerea, la România TV.În luna octombrie a acestui an, Gazprom a redus, de mai multe ori, livrările de gaze naturale către România.