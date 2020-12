Gazele din Marea Neagră ar putea fi extrase cu bani americani

Ministrul Economiei, Virgil Popescu a avut o întâlnire de lucru miercuri, 9 decembrie, cu o delegaţie a Eximbank USA, condusă de preşedintele băncii, Kimberly Reed. La această întâlnire au mai participat ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, şi directorul general al Romgaz, Adrian Constantin Volintiru. „Am semnat în prezența premierului interimar Nicolae Ciucă, a Excelenței Sale Ambasadorul SUA în România Adrian Zuckerman, Kimberly REED, Președinta Exim Bank SUA și a vicepremierului Raluca Turcan, acordul interguvernamental extins, care permite cooperarea în ceea ce privește domenii de importanță pentru România, cum ar fi proiectul Unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, retehnologizarea Unității 1, precum și cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România”, a declarat ministrul Economiei. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre posibilitatea ca Eximbank USA să finanţeze proiecte de investiţii în energie în România, inclusiv extracţia gazelor din Marea Neagră.







Această vizită este o continuare a celei pe care ministrul Economiei a avut-o în luna octombrie în SUA, când a fost semnat acordul interguvernamental privind dezvoltarea Reactoarelor 3 şi 4 şi retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă, precum şi semnarea Memorandumului de înţelegere cu Eximbank privind dezvoltarea de proiecte în domeniul energiei şi infrastructurii rutiere, se precizează în comunicatul ministerului Economiei. Totodată, Romgaz se află în negocieri pentru preluarea pachetului Exxon și, odată cu deblocarea investițiilor în Marea Neagră, România are șanse să devină cel mai mare producător de gaze și energie din Europa.







Președintele Romgaz, Adrian Volintiru, a precizat că Romgaz intenţionează să construiască o fabrică de methanol pentru care are nevoie fie de un investitor pentru construirea fabricii, fie de un un partener alături de care să investească în producerea de metanol. Excelența Sa Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, a subliniat importanța securizării independentei energetice a României și a adăugat că vizita în România a preşedintelui Exim Bank U.S., Kimberly Reed, evidențiază angajamentul Statelor Unite față de țara noastră. Kimberly Reed a precizat că intenţia Exim U.S. este de a sprijini investiţii strategice în România şi de a asigura linii de finanţare de aproximativ 7 miliarde de dolari. Președintele Exim Bank a spus că bazele dezvoltării proiectelor din domeniul energetic au fost puse prin Memorandumul de Înţelegere cu Exim U.S., semnat la Washington.