Garda Financiară le-a „facturat“ 24 milioane de lei

Garda Financiară - Secția Con-stanța a luat urma afacerilor cu cereale derulate de firma Lusinda Nicolas SRL, cu sediul în Agigea. Comisarii au constatat că aceasta livrase produse cerealiere și prestase servicii către o societate din Constanța, în valoare totală de 16.185.995 lei. Întrucât societatea nu funcționează la sediul social decla-rat, oamenii legii au considerat că operațiunile desfășurate nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă. Ei au prezumat că bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 19.526.234 lei.În cazul firmei Fier Construct Plus SRL, al cărei administrator este un cetățean bulgar, comisarii au stabilit că aceasta a livrat unei societăți din Giurgiu diverse cantități de mate-riale de construcții (oțel beton și fier beton), în valoare totală de 2.730.917 lei. De asemenea, ea a achiziționat bunuri de la cinci societăți din Bu-curești, în valoare totală de 2.909.437 lei.Din controalele încrucișate efectuate de comisarii Gărzii Financiares-a constatat că, de fapt, societățile din București nu au avut niciun fel de relații cu firma Fier Construct Plus SRL, o parte dintre ele având deja în-tocmite sesizări penale pentru nefunc-ționare la sediul social declarat.Conform informațiilor primite de Garda Financiară de la organele fiscale reiese faptul ca Fier Construct Plus SRL a efectuat achiziții intracomunitare în sumă totală de 5.699.240 lei și livrări intracomunitare in suma de 30.177.565 lei.Pentru că administratorul bulgar nu s-a prezentat la sediul Gărzii Finan-ciare pentru efectuarea controlului, societatea nefuncționând la sediul social declarat, s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului consolidat al statului este în sumă totală de 4.771.309 lei, a declarat comisarul șef secție Cristian Radu.Ambelor societăți le-au fost întoc-mite sesizări penale care au fost înaintate Parchetului.