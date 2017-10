Garda Financiară Constanţa are un nou şef

Garda Financiară Constanța are un nou șef

Începând de astăzi, 7 martie 2012, comisarul șef de divizie Mihai Ovidiu preia conducerea Gărzii Financiare - Secția Constanța. El va fi la cârma instituției timp de șase luni, cât durează auto-suspendarea din funcție a comisarului șef de secție Cristian Radu.Mihai Ovidiu are 40 de ani și este constănțean. Este licențiat în Drept și are un masterat în administrație publică, la Constanța. Activează în Garda Financiară din 1998. Din 2009 este comisar șef de divizie.„În activitatea de control, am activat îndeosebi în domeniul cerealelor, un sector… delicat. În urma controalelor efectuate și a sesizărilor înaintate organelor de cercetare penală, au fost anihilate mai multe rețele infracționale” - a declarat Mihai Ovidiu, pentru cotidianul „Cuget Liber”.Întrebat ce avere are, comisarul șef a declarat: „O puteți vedea pe site. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine. Am o casă, o mașină, o soție, doi copii deosebiți. Toată averea mea provine din leafă și din ajutorul părinților.”