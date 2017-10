Garda Financiară Constanţa a suspendat activitatea a 83 de agenţi economici

Garda Financiară Constanța a suspendat activitatea a 83 de agenți economici

În anul 2012, comisarii Gărzii Financiare - Secția Constanța au dat o grea lovitură micii evaziuni. Au întocmit 936 de procese verbale de contravenție, au dat amenzi de 8.000 - 10.000 de lei, care au însumat 12,390 milioane de lei, au confiscat bunuri și bani în valoare de 727.798 lei și au suspendat activitatea a 383 de puncte de lucru.Credeți că evazioniștii s-au speriat? Nici vorbă! Rezultatele controalelor efectuate de comisarii constănțeni în primul trimestru al anului 2013 demonstrează că fenomenul se menține la aceleași cote.„În primele trei luni ale acestui an, în urma controalelor efectuate de comisarii secției noastre, au fost calculate prejudicii de 10.376.910 lei din mica evaziune. Activitatea a 83 de agenți econo-mici a fost suspendată fie pentru că nu aveau case electronice de marcat, fie întrucât nu le utilizau. Cu prilejul controalelor, au fost confiscate venituri în sumă totală de 57.295 lei, care nu erau înregistrate în casele de marcat. Au fost aplicate amenzi în valoare de 2.697.100 lei, din care 1.589.500 lei au fost deja încasați” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, comisarul șef de secție Ciprian Mihail Fronea.Deși sunt dovediți că au încălcat legea, mulți evazioniști contestă în justiție măsurile luate împotriva lor. „Numărul contestațiilor în instan-ță se ridică la circa 400 pe an. Garda Financiară câștigă de regu-lă și pierde în cel mult 3 - 4 dosare. Nici nu poate fi altfel, căci probele sunt evidente. Instanța de judecată cel mult mai îndulcește pedeapsa, mai reduce din cuantumul amenzii” – relatează Fronea.Dintre dosarele de mare evaziune întocmite de Garda Finan-ciară - Secția Constanța în acest an, cel mai spectaculos este cazul firmei „Angora Printing”. Înființată în 2010, aceasta nu a înregistrat în contabilitate niciun venit, niciun angajat, niciun contract și nu a depus vreun bilanț la Fisc.Pe baza verificărilor încrucișate, pornind de la agenții economici care au avut relații comerciale cu „Angora Printing”, comisarii au descoperit că aceasta făcuse livrări de bunuri și servicii în va-loare de 11.874.918 lei, în inter-valul 2011 - 2012. Este vorba de oțel, materiale de construcții și prestări de servicii. Au fost desco-perite două contracte încheiate cu firme de reparații navale, unul în valoare de 1,6 milioane lei și altul de 1,3 milioane lei.La banca în care „Angora Printing” își încasa facturile, s-a descoperit că aceasta ridicase peste 11 milioane de lei cu borderouri pentru achiziția fierului vechi.„Prejudiciul calculat în acest caz se ridică la 3.830.618 lei, iar cazul a fost înaintat organelor de cercetare penală” - a afirmat comisarul șef de secție.Cazul „Angora Printing” de-monstrează, încă o dată, că marile fraude se pot face doar cu complicitatea sucursalelor unor bănci, pentru că banii trebuie să treacă prin conturile instituțiilor financiare.Sute de cazuri depistate în ultimii ani, la nivelul întregi țări, au arătat că banii sunt scoși din bănci pe baza borderourilor de achiziții de cereale, cherestea sau fier vechi, pe numele unor persoane reale sau fictive. Nicio bancă nu anunță instituțiile de control ale statului că o persoană fizică sau alta urmează să scoată 100.000 de euro, deși este vorba de tranzacții suspecte.