Garda Financiară bântuie hotelurile, cârciumile şi fermele agricole

...sa fie, dar sa faca ce trebuie!

...suna bine Garda Financiara!...este necesara!...dar sa aiba angajati nemti, englezi, francezi ori...burundezi! Numai romani nu! Ca un cumparator din magazine mici, va marturisesc ca stiu groaza care ii bantuie pe buticari la vederea Garzii....mereu au pregatita ,,spaga,,, deoparte...Fac un control...de rutina, dupa care incep sa spuna ce nu este in regula....ca in comertul nostru, mai nimic nu poate fi in regula...mereu se gaseste cate ceva...cat de mic....si buticarul intinde spaga, comisarul o ia, o baga in buzunar si zice ca tor trebuie sa-i dea o amenda mica, ca altfel nus e poate...ca in loc de 5 sau 7 mii, scapa cu 3 mii...2 spaga si una pentru o chichita mica....asa ca daca s-ar desfiinta, ppoate ca ar fi mai bine decat sa faca ce fac acum....ca pe marii evazionisti, oricum nu-i vede nimeni....am auzit si chiar vazut scene de comedie cu ...gardistii astia care navalesc prin magazinute mici, ca de acolo se strange mai mult, asa, pic...pic...pic... decat de la marii comercianti....intr-o saptamana unul a fost ...calcat de doua ori...a dat omul spaga de rigoare, dupa 2 zine vine altul....pai stai domnule ca a mai venit acum doua zile Garda! ...da, a fost...Fanica in control....acum sunt eu, Costica....adica, Garda asta este facuta ca sa traiasca toata lumea....