Garda Financiară a ieşit la „colindat“ comercianţii constănţeni

Garda Financiară a ieșit la „colindat“ comercianții constănțeni

Garda Financiară Constanța a derulat mai multe operațiuni de control, în ultimele săptămâni, care au avut ca obiectiv comerțul și activitățile de sezon. „Ne-am axat pe verificarea comercianților de carne, produse din carne și alte produse alimentare și nealimentare. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 950.200 lei. De asemenea, am confiscat bunuri în valoare de 45.455 lei și am întocmit 10 sesizări penale“, spune Cristian Radu, comisarul-șef al Gărzii Financiare Constanța. Potrivit spuselor acestuia, în ultima lună, cele mai mari prejudicii au fost făcute de firmele care comercializează materiale de construcții și cereale. În plus, comisarii au suspendat activitatea a 14 societăți comerciale, din cauza lipsei sau neutilizării caselor de marcat electronice fiscale. Spre exemplu, la SC Senemin Trading SRL, din Cernavodă, Garda Financiară a constatat că nu se emiteau bonuri pentru sumele încasate și, mai mult, casa de marcat era setată pe grupe de produse și nu pe fiecare produs în parte. Drept urmare, s-a aplicat o amendă de 10.000 lei, s-au confiscat sumele de bani pentru care nu se emiseseră bonuri și s-a suspendat activitatea, până la remedierea deficiențelor. Aceeași problemă a fost constatată și la punctul de lucru din Cernavodă al SC Criana Impex SRL. Amenda aplicată a fost de 8.000 lei. Nu în ultimul rând, Garda Financiară a efectuat și un control amplu în piața de la CET. Rezultatul: opt comercianți de legume și fructe au fost amendați cu 8.000 lei, pentru că nu aveau aparate fiscale.