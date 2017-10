Garda de Coastă a Georgiei a arestat o navă rusească

Garda de Coastă a Georgiei a arestat cargoul rusesc Pur-Navolok, care se îndrepta dinspre Ucraina spre Turcia. Inițial s-a afirmat că acesta a violat apele teritoriale ale Georgiei.Nava și echipajul de zece oameni se află acum în portul Batumi. Yuri Danilov, comandantul cargoului este cercetat de autorități.Consulul rus la Tbilisi, al cărui birou este în jurisdicția Suediei, întrucât Rusia nu mai are relații diplomatice formale cu Georgia, încearcă să afle circumstanțele arestării și acordă asistență echipajului.Potrivit armatorului White Sea Freight Company, nava este înregistrată în Arkhangelsk și transportă cărbune din Kerch, Ucraina, spre Hopa, Turcia.Într-un raport al MRCC Moscova, se susține că nava ar fi intrat o milă în apele teritoriale ale Georgiei din cauza curentului puternic și a derivei.Cargoul Pur Navolok, are capacitatea de 2.769 tdw, a fost construit în 1989 și este înregistrat sub pavilion Rusia.