Galerie FOTO. Final de an cu colinde, şampanie şi artificii la Grupul de firme Histria

Galerie FOTO. Final de an cu colinde, șampanie și artificii la Grupul de firme Histria

Primii fulgi de nea au adus mai aproape de noi magia și spiritul Crăciunului. Luminițele au început și ele să vestească sosirea colindătorilor. Colindele au răsunat aseară și la Șantierul Naval Constanța, acolo unde angajații Grupului de firme „Histria“ au cinstit un pahar de șampanie, la finalul unui an de muncă. Reprezentanții Cuget Liber, Histria Shipmanagement și ai Șantierului Naval Constanța au uitat, pentru o seară, de competiția din Grup și au sărbătorit că au trecut cu bine peste încă un an. A fost un prilej de a-și aminti de toate încercările și provocările pe care le-au avut pe parcursul celor 12 luni, dar și de a enumera reușitele. Urările au venit din partea lui Gheorghe Bosînceanu, președintele SNC și al Grupului de firme Histria, care s-a lăsat fotografiat cu toți colegii, în fața bradului împodobit. „Suntem împreună la sfârșit de an, să ciocnim un pahar de vin. Vă urez dumneavoastră și familiilor dumneavoastră multă sănătate și Anul Nou să vă aducă bucurii și liniște în suflet. Iar la anul să ne revedem sănătoși!”, le-a urat tuturor Gheorghe Bosînceanu. Atmosfera a fost relaxată și, pentru ca sărbătoarea să fie completă, nu au lipsit nici artificiile. Tortul cu ciocolată - cu oameni de zăpadă și brăduți din marțipan - a îndulcit toți invitații.