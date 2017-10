GALERIE FOTO / CUM ARATĂ NOUL POD DE LA AGIGEA

Pe data de 11 noiembrie 2014 au început testele de rezistență la noul pod rutier de la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră. În cadrul acestora, structura podului este supusă la încercări cu forțe statice și dinamice. Scopul lor este acela de a obține informații asupra comportării podului la eforturile avute în vedere la proiectare. Sunt analizate următoarele aspecte: rezistența și stabilitatea structurii, comportarea elastică, echilibrarea eforturilor în perechile de hobane ș.a.m.d..Testul prevede ca pe pod să circule, cu o viteză maximă de 5 Km/h, convoaie de autovehicule. Acestea vor intra pe pod, vor opri în pozițiile prevăzute în schemele de încărcare, după care vor continua să se deplaseze tot cu viteza maximă de 5 Km/h. Încărcarea podului se va face progresiv, până la rezistența maximă propusă. După fiecare etapă a testului, rezultatele măsurătorilor vor fi analizate și interpretate, urmând să se propună măsurile corective.Darea în exploatare a podului se va face după efectuarea tuturor testelor și după obținerea avizului proiectantului și al comisiei de recepție.Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră are o structură de tip hobanat și este cel mai mare pod de acest gen din România. Are o lungime totală de 360 metri, o deschidere centrală de 200 metri, iar lățimea podului este de 17,4 metri, permițănd circulația pe 4 benzi. Înălțimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră este de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri care susțin tablierul podului prin fascicule de hobane au o înălțime de 66 metri deasupra nivelului mării.Investiția e finanțată de Uniunea Europeană și de la bugetul statului. Valoarea totală a contractului de finanțare al întregului proiect este de 191.797.112 lei. Din proiect face parte și breteaua rutieră cu două benzi, care face joncțiunea cu DN39, al cărei trafic va fi decongestionat.