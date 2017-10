Gabriel Resources va cere daune de până la 4 miliarde de dolari dacă proiectul Roşia Montană este respins

Gabriel Resources va cere daune de până la 4 miliarde de dolari dacă proiectul Roșia Montană este respins

Gabriel Resources va cere despăgubiri de până la 4 miliarde de dolari americani dacă Parlamentul va respinge săptămâna viitoare proiectul de exploatare a aurului la Roșia Montana, a declarat astăzi directorul general al companiei, Jonathan Henry, într-un interviu pentru The Globe and Mail, transmite Mediafax.ro."În cazul în care Camera Deputaților respinge proiectul, vom continua notificarea oficială de începere a litigiului pentru încălcări multiple ale tratatelor internaționale de investiții, pentru a obține până la 4 miliarde de dolari SUA", a spus Henry în interviul acordat la Londra.El a atenționat că Gabriel Resources are un caz solid."Cazul nostru este foarte puternic și vom face public faptul că efortul României de atragere a investițiilor străine va avea mult de suferit", a arătat Henry.Șeful Gabriel Resources se așteaptă ca Senatul să respingă joi proiectul de lege care ar permite deschiderea minei. Decizia, pentru sau contra, va deveni obligatorie numai după ce proiectul va fi votat în Camera Deputaților.Henry, care lucrează la Gabriel Resources de trei ani, a dat de înțeles că va demisiona dacă va fi declanșat un proces împotriva statului român, întrucât este specialist în minerit și nu în litigii.