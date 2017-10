Furtuna din Marea Neagră a aruncat două nave pe plaja de la Samsun (Turcia)

Furtuna din regiunea Mării Negre a pus la grea încercare shipping-ul rusesc și turcesc. În portul Samsun, două nave de mărfuri au fost azvârlite pe plajă de vântul puternic, care a suflat cu forța uraganului. Este vorba de nava costieră turcească Hay K și ro-ro-ul rusesc Feruz.Nava rusească are 5.786 tone registru brut și a fost construită în 2009. Este înregistrată sub pavilion Malta. Cargoul Hay K OMI, are capacitatea de 1.580 tdw, a fost construit în 1981 și arborează pavilion Republica Moldova.