Furnizori de cursuri offshore de pe trei continente s-au reunit la Mamaia

În anul 2012, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a intrat pe piața furnizorilor de cursuri pentru personalul de la bordul platformelor petroliere, reușind, la scurt timp, să se impună ca unul dintre cele mai moderne centre de pregătire din Europa.După numai trei ani, ca semn al recunoașterii activității sale în acest domeniu, instituției românești i-a fost acordată onoarea de a găzdui conferința internațională organizată sub patronajul OPITO - Offshore Petroleum Industry Training Organization.Pe data de 4 mai 20015, reprezentanți ai 31 de centre de pregătire din Europa, Orientul Mijlociu și Africa s-au reunit, la hotelul „Del Mar”, din stațiunea Mamaia, pentru a face schimb de experiență, a semnala problemele apărute în practică și a căuta soluții pentru îmbunătățirea standardelor de pregătire.La întâlnirea cu presa, Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV, a subliniat rolul jucat de țara noastră în industria petrolului, amintind de începutul exploatărilor de petrol și gaze în urmă cu 150 de ani, de faptul că la Ploiești a fost înființată prima rafinărie din lume, că în 1976, platforma „Gloria” a început primele prospecțiuni la Marea Neagră.Prin intermediul CERONAV, România a fost plasată pe harta mondială a furnizorilor de pregătire profesională din această industrie, devenind un reper în domeniu, a subliniat Cupșa.Shaun Minty, manager OPITO, a vorbit despre rolul jucat de această organizație mondială, despre colaborarea ei cu angajatorii din industria de petrol și gaze, în vederea stabilirii și monitorizării standardelor de competență și instruire pentru personalul din acest sector. OPITO, a spus Minty, elaborează standarde de clasă mondială pentru această industrie, recunoscute la nivel global, și se asigură că furnizorii de formare profesională autorizați organizează cursurile în conformitate cu acestea.În prezent, organizația are relații de parteneriat cu peste 100 de centre de instruire, din mai mult de 40 de țări, iar peste 250.000 de persoane se pregătesc anual conform standardelor OPITO.Ambiția organizației este de a se asigura fiecărui lucrător dreptul fundamental de a reveni acasă în condiții de siguranță și de a avea certitudinea că oamenii din jurul lui sunt instruiți la cele mai înalte standarde.CERONAV a obținut acreditarea din partea OPITO, în august 2012, pentru trei cursuri: BOSIET - Basic Offshore Safety Induction Emergency Training, FOET - Further Offshore Emergency Training, HUET - Helicopter Underwater Escape Training.Din 2012 până în aprilie 2015, 1.393 persoane au absolvit cursul BOSIET, 377 persoane - cursul HUET și 80 persoane - cursul FOET.