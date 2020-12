Fundul mărilor și oceanelor lumii este pavat cu containerele căzute peste bordul navelor

Recordul anului 2020 a fost stabilit, pe 30 noiembrie, de portcontainerul de 14.000 TEU „One Apus”. Acesta a pierdut 1.816 containere în apele Pacificului, tot pe furtună. Potrivit armatorului și managerului navei, 64 dintre containerele căzute peste bord erau încărcate cu mărfuri periculoase.











2020 se dovedește a fi un an prost pentru transportul maritim containerizat. Mai întâi a fost grav afectat de războiul vamal dintre SUA și China, apoi de pandemia Covid-19 și recesiunea economică. La toate acestea se adaugă fenomenele generate de schimbările climaterice. Furtunile declanșate din senin au pus la grea încercare transportul maritim, în acest an, fapt demonstrat de creșterea numărului incidentelor navale soldate cu pierderi de containere în apele mărilor și oceanelor.



Ce spun rapoartele specialiștilor





Transportul de mărfuri containerizate este în continuă expansiune. Se estimează că, în orice moment, pe mările și oceanele lumii sunt 6.000 de nave portcontainer, care transportă 5 - 6 milioane de containere. Din păcate, acest tip de transport este însoțit de pierderea unui mare număr de containere în apele mărilor, în timpul furtunilor sau în urma catastrofelor navale. În presa internațională se avansase ideea (fără o determinare obiectivă), că, în fiecare an, circa 10.000 de containere ajung pe fundul mării. Dar care este numărul lor real?





Consiliul Mondial al Shipping-ului, organizație care cuprinde companii reprezentând 98% din capacitatea de transport containerizat a lumii, și-a propus să găsească răspunsul la această întrebare și, de mai mulți ani, monitorizează fenomenul.



Un prim raport, arată că, în perioada 2008 - 2013, au fost pierdute în medie, 546 de containere pe an, în urma unor incidente navale banale. În schimb, media anuală a containerelor pierdute în urma evenimentelor catastrofice a fost de 1.679 containere.



Studiul indica o creștere îngrijorătoare de la o perioadă la alta. Dacă în intervalul 2008 - 2010, media era de 675 containere pe an, în intervalul 2011 - 2013 a urcat la 2.683 containere pe an. Saltul, explicau autorii studiului, s-a datorat unor evenimente catastrofale singulare. Astfel, în 2011, când a eșuat nava „Rena”, pe coasta Noii Zeelande, au ajuns pe fundul mării 900 containere.











Scufundarea navei „MOL Confort”, în Oceanul Indian, în 2013, este cel mai mare accident naval petrecut în rândul portcontainerelor. Odată cu nava s-au pierdut 4.293 containere.





Un alt raport arată că în perioada 2014 – 2016, media anuală a containerelor pierdute în mare (exclusiv în incidente catastrofice) a fost de 612 unități. Dacă sunt adăugate și pierderile din evenimentele catastrofice, media anuală totală a fost de 1.390 unități, mai mică cu 48% față de cea din 2014, când s-au pierdut 2.683 unități.





Datele adunate de-a lungul anilor demonstrează că fenomenul se datorează, în principal, condițiilor atmosferice, dar în cazul catastrofelor intervin și mai mulți factori.





Numărul containerelor căzute în mare este totuși foarte mic, susține Consiliul Mondial al Shipping-ului, pierderea reprezentând 0,0001% din totalul de 130 de milioane de containere pline cu mărfuri, livrate în fiecare an pe mare.











Indiferent de statistici, fenomenul este îngrijorător, întrucât mare parte dintre containere nu sunt recuperate și se acumulează pe fundul mărilor și oceanelor, multe dintre ele conținând substanțe periculoase.





Desigur, industria shipping-ului face eforturi pentru creșterea siguranței transportului de mărfuri containerizate. Cu sprijinul ei au fost aduse amendamente legislației maritime internaționale, pentru a impune condiții tehnice mai sigure pe navele portcontainer, reguli și proceduri stricte privind încărcarea containerelor, distribuția greutății în interiorul lor, poziționarea, fixarea și legarea pe punțile navelor și așa mai departe.