Funcţionarii publici sunt tot mai aproape de greva generală

Funcționarii publici sunt tot mai aproape de greva generală

Constănțenii care și-au programat pentru dimineața zilei de luni rezolvarea problemelor de ordin fiscal vor trebui să își schimbe planurile întrucât, în intervalul 8-10, funcționarii publici se vor afla în grevă de avertisment, ceea ce înseamnă automat suspendarea activităților. Anunțul a fost făcut ieri de către Adrian Dugăiașu, liderul sindicatului funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța care a declarat că, „din cauza faptului că în urma grevei japoneze pe care am organizat-o la începutul acestei săptămâni nu s-a soluționat nicio revendicare ne vedem obligația să continuăm programul de proteste care prevede pentru data de 25 februarie declanșarea grevei de avertisment”. De asemenea, la acțiunea de protest se vor alătura, după toate probabilitățile și funcționarii publici din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, cele două organizații sindicale constănțene fiind afiliate la Alianța „Sed Lex”. De asemenea, tot pentru dimineața zilei de luni, funcționarii publici din majoritatea primăriilor constănțene, afiliate la Federația Sindicatelor din Administrația Publică Locală, prin vocea secretarului filialei Constanța a „Cartel Alfa”, Ion Caraignat, au anunțat că vor declanșa la rândul lor greva japoneză. Despre acest fapt, secretarul a declarat că „este o acțiune normală pe care am anunțat-o încă de acum săptămâni. Din discuțiile purtate la centru am înțeles că nu s-a purtat nici o negociere până în momentul de față, drept pentru care ne vedem obligați să punem în aplicare programul acțiunilor de protest. Luni vom declanșa greva japoneză, care va consta în purtarea la locul de muncă de către funcționarii publici din majoritatea primăriilor de pe raza județului Constanța, urmând ca joi, pe data de 28 februarie, să declanșăm greva de avertisment”. Trecând peste nesincronizarea celor două mișcări sindicale, trebuie precizat că, pentru data de 28 februarie, funcționarii publici afiliați la Alianța „Sed Lex”, conform programului, vor declanșa greva generală care va duce la întreruperea pe o perioadă nedeterminată a tuturor activităților. În cazul funcționarilor publici afiliați Federației Sindicatelor din Administrația Publică Locală, o decizie privind stabilirea datei la care să fie declanșată greva generală urma să fie luată ieri. „După toate probabilitățile se va ajunge la grevă generală. Noi nu ne dorim acest lucru dar dacă aceasta este ultima soluție pentru a ne obține drepturile suntem nevoiți să ajungem și la asta. La Constanța, noi am strâns deja semnăturile pentru a putea organiza greva generală, așa că singurii care pot decide au mai rămas guvernanții care trebuie să ne cheme la negocieri”, a adăugat Ion Garaignat. Mai mult decât atât, la începutului acestei săptămâni, Adrian Dugăiașu amintea de efectele pe care le-ar putea avea o grevă generală, subliniind că „știm urmările pe care le-ar putea avea o grevă. Cei mai afectați vor fi cu siguranță contribuabilii, întrucât, pe durata grevei, fie ea și de avertisment, nu se vor mai desfășura nici un fel de operațiuni, referindu-ne aici la cele de emitere documente, efectuarea plăților sau cele de trezorerie. Lucrurile vor căpăta o amploare și mai mare în situația în care se va ajunge la grevă generală, pentru că aceasta ar fi pe o perioadă nedeterminată“. Revendicările sindicaliștilor au în vedere elaborarea în regim de urgență a hotărârii de guvern privind avansarea funcționarilor publici și a personalului contractual și elaborarea legii salarizării funcționarilor publici și a personalului contractual care să prevadă o creștere a salariilor de cel puțin 20%.