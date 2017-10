Fructele şi legumele conduc în topul scumpirilor

Fructele și legumele conduc în topul scumpirilor

În primele șapte luni ale anului 2007, procesul de dezinflație a continuat. Dacă în intervalul 1 ianuarie – 31 iulie 2006, rata medie lunară a inflației a fost de 0,4%, ea a ajuns la 0,3% în perioada similară a acestui an. În primele șapte luni ale anului, creșterea generală a prețurilor a fost de doar 1,91%. Cel mai mult s-au scumpit serviciile – 2,94%, iar cel mai puțin, mărfurile nealimentare – 1,60%. Prețurile alimentelor au crescut cu 1,81%. Din categoria mărfurilor alimentare, scumpirile cele mai mari le-au înregistrat, în iulie față de luna anterioară, fructele proaspete – 3,20% - și legumele – 2,59%. De altfel, prețurile acestor categorii de produse au avut o evoluție ascendentă pe parcursul verii, ca urmare a reducerii ofertei, sub impactul secetei din acest an, cât și al creșterii cererii. Ca urmare a reducerii consumului de produse de origine animală pe perioada verii caniculare, prețul cărnii de porc a scăzut cu 0,09%, al cărnii de vită cu 0,1% și al brânzeturilor cu 0,04%. În schimb, prețurile produselor de morărit și panificație au avut o creștere de doar cu 0,28%. În următoarele luni, dezinflația va fi încetinită din cauza așteptatei creșteri generale a prețurilor produselor alimentare. În luna august s-au operat deja ușoare scumpiri la pâine și ulei, iar prețul legumelor a făcut un salt semnificativ. Până la sfârșitul anului se așteaptă majorări de 25 – 30% la pâine, fructe și legume. De asemenea, carnea și produsele de carne vor înregistra creșteri de preț, deoarece, o dată cu venirea frigului se va modifica echilibrul actual dintre cerere și ofertă.