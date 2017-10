Fraudă fiscală de peste 12 milioane de lei, dată de firme fantome

În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală la o societate comercială, având ca obiect de activitate „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții”, s-a constatat faptul că aceasta a efectuat o serie de tranzacții aferente unor operațiuni fictive, pentru a putea deduce taxa pe valoarea adaugată și alte cheltuieli la calculul profitului impozabil.Prin intermediul a patru societăți înregistrate în România, cu un comportament fiscal neconform și caracteristici specifice societăților de tip „fantomă” societatea a generat operațiuni comerciale de achiziție, relevate în facturile fiscale înregistrate în evidența contabilă, precum și în declarațiile fiscale depuse. În urma verificarilor la cele patru societăți au fost constatate următoarele:- nu desfășoară activitate la sediile sociale / domiciliile fiscale declarate, fiind inactivate urmare verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă;- nu au sedii secundare/puncte de lucru declarate în care să desfășoare activitate;- administratorii/asociații societăților nu figurează cu venituri/angajați la nicio entitate juridică, conform bazelor de date ANAF;- nu au achiziții care să justifice livrările ulterioare;- nu dețin personal angajat care să coordoneze activitatea acestora (vânzări, logistică, management) și nu dețin autovehicule;- în scopul creării unei aparențe de legalitate, în declarațiile recapitulative și deconturile depuse de societățile partenere sunt înscrise valori (achiziții, livrări, TVA colectată, TVA deductibilă etc.) cu scopul sustragerii de la obligațiile bugetare de plată.De asemenea, societatea verificată a emis și înregistrat în evidența contabilă facturi de vânzare către o societate comercială înregistrată în Ungaria, administrată de o persoană de naționalitate română, cu scopul disimulării operațiunilor de achiziție înregistrate inițial.Majoritatea sumelor plătite de societatea verificată în contul operațiunilor fictive au fost ridicate în numerar de alte persoane decât asociații/administratorii societăților partenere, aspecte care constituie indicii temeinice privind operaționalizarea unui circuit de spălare a fondurilor ilicite astfel obținute.Ansamblul datelor și informațiilor acumulate pe parcursul controlului antifraudă a dus la concluzia că administratorul societății verificate, în conivență cu reprezentanții / asociații / administratorii societăților partenere și cu persoanele care au retras în numerar o mare parte a sumelor plătite de societatea verificată (peste 12.000.000 lei, în perioada 2014-2016) în contul operațiunilor fictive, au acționat, în mod sistematic, sub coordonarea primului menționat.Acțiunea a fost efectuată în sprijinul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind estimate de către inspectorii antifraudă obligații fiscale datorate bugetului de stat de către societatea verificată în sumă de 12.434.954 lei, din care 9.663.575 lei reprezentând taxa pe valoare adaugată ce a fost dedusă in mod nelegal și cheltuieli cărora le corespunde un impozit pe profit aferent în sumă de 2.771.379 lei.