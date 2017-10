Fraudă de 13,361 milioane de lei, din fondurile europene

Serviciul Corp Control, Anticorupție și Integritate din Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a finalizat controlul privind implementarea a două proiecte de e-guvernare, cu fonduri europene, de către Consiliul Județean Suceava (CJ). Furnizorii de hardware și soluții IT din aceste proiecte sunt SC Expert One Research SRL și SC Siveco România SRL.Ancheta a constatat licitații trucate și rapoarte de implementare false, acceptate ca atare de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI). Valoarea totală a proiectelor se ridică la 13.361.118 lei din care 7.169.321 lei fără TVA s-au cheltuit pentru IT. Concluziile raportului au fost înaintate către Direcția Națională Anticorupție.Obiectul controlului l-au reprezentat proiectele CJ Suceava: „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava I” (cod SMIS 48451, contract din 5 septembrie 2014 cu SC SIVECO România SRL), și „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava III” (cod SMIS 48457, contract din 20 august 2014 cu SC Expert One Research SRL). Prin aceste proiecte, CJ Suceava trebuia să achiziționeze o soluție informatică și componente hardware necesare pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din localitățile județului: registrul agricol, serviciul de taxe și impozite locale, serviciul financiar și cel de contabilitate, resurse umane, management documente, componente de management proiecte etc.În urma verificărilor, echipa de control a constatat o serie de nereguli:• nevoia de achiziții IT a fost creată artificial;• oferte câștigătoare neconforme și tratament neegal aplicat ofertanților;• criterii de calificare restrictive; procesul de atribuire a contractelor „cu dedicație”;• soluția informatică implementată nefuncțională în parametrii prevăzuți în contract;“ ‰ (‘a raportări false.În concluzie, Raportul (sinteza Raportului AICI) constată faptul că „ofertarea de condiții/elemente optime, prin documentele tehnico-financiare prezentate la licitație, în scopul îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini, dar neîndeplinirea acestora în final (având concursul beneficiarului cât și al OIPSI) poate fi încadrată la secțiunea a 41-a „infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene” din L.78/2000, cu atât mai mult cu cât din start s-a creat o necesitate artificială, iar soluțiile tehnice diferă deși se dorea o integrare a sistemelor informatice”.Raportul este primul rezultat al controlului tematic cerut de conducerea MFE asupra proiectelor de informatizare a instituțiilor publice.