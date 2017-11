Francezii de la Naval Group şi Şantierul Naval Constanţa intră în competiţia pentru înzestrarea Forţelor Navale Române

Francezii de la Naval Group și Șantierul Naval Constanța intră în competiția pentru înzestrarea Forțelor Navale Române

r Primarul Decebal Făgădău le ține pumnii, dorind locuri de muncă în Constanța și venituri mai multe la bugetul local r ANCONAV și GICAN vor susține proiectulœProgramul de înzestrare a Forțelor Navale Române prevede construcția a patru corvete multifuncționale și modernizarea fregatelor „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”. Valoarea contractului, care include transferul de know-how în șantierele din România, se ridică la 1,6 - 1,8 miliarde de euro.„Interesul pentru acest contract este uriaș - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gelu Stan - directorul executiv al Asociației Naționale a Constructorilor de Nave (ANCONAV). Și-au anunțat intenția de a participa la realizarea acestor proiecte atât șantiere navale românești, cât și firme din străinătate, care vor îndeplini rolul de integrator principal. Până în prezent se cunosc următorii competitori: Naval Group (Franța) împreună cu Șantierul Naval Constanța, Damen Royal Schelde (Olanda) împreună cu Damen Shipyard Galați și Fincantieri (Italia) împreună cu Șantierul Naval Vard Tulcea. Câștigătorul va trebui să îndeplinească cerințele caietului de sarcini elaborat de Ministerul Apărării Naționale.”v v vCamera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu Asociația Industriei Navale Franceze (GICAN) și grupul industrial francez Naval Group (fost DCNS), sub patronajul doamnei Michèle Ramis, ambasadorul Franței în România, au organizat, în zilele de 15 și 16 noiembrie 2017, în București și la Constanța, seminarul industrial dedicat facilitării întâlnirilor dintre companiile franceze și românești.Reuniunea de la malul Mării Negre a fost găzduită de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, și moderată de directorul general Dănuț Jugănaru. Trebuie menționat faptul că a fost prima întâlnire a industriei militare desfășurată vreodată în străvechea cetate a Tomisului.În mesajul de salut adresat reprezentanților companiilor franceze și românești, Decebal Făgădău - primarul municipiului Constanța a declarat că s-ar bucura ca orașul să fie beneficiarul cooperării dintre industria navală românească franceză și cea românească. Edilul s-a gândit, desigur, la locurile de muncă pe care le va aduce acest program și la veniturile care vor intra în bugetul primăriei.Paul Ilicenco - președintele în exercițiu al ANCONAV le-a prezentat oaspeților francezi structura asociației. Aceasta cuprinde: 9 șantiere navale, 5 companii de proiectare, 12 companii furnizoare de echipamente și 4 societăți de clasificare străine. Cinci dintre șantierele navale au o experiență de peste 100 de ani în domeniul construcțiilor și reparațiilor de nave. Referindu-se la SNC, Ilicenco a arătat că acesta are capacitatea de a construi 5 nave și a repara 200 de nave pe an.Trebuie arătat că, în prezent, industria navală românească cuprinde 55 de companii, cu 14.600 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală de circa 1,5 miliarde de euro.Despre Asociația Industriei Navale Franceze (GICAN) a vorbit secretarul general Bruno Nielly. Organizația cuprinde 180 de membri, cu 40.000 de angajați, care împreună realizează o cifră de afaceri de 9,5 miliarde de euro.La rândul său, Philippe Missoffe - director pentru cooperarea industrială, a prezentat Naval Group. Aceasta este o companie internațională de înaltă tehnologie, care proiectează și produce submarine și nave de suprafață. Grupul oferă servicii pentru șantierele navale și bazele navale. De asemenea, furnizează o gamă largă de soluții marine privind energia regenerabilă. În anul 2016, Naval Group a realizat venituri de 3,19 miliarde de euro, cu 12.779 de angajați. Compania a construit diverse tipuri de nave militare (nave de patrulare, fregate, corvete, submarine etc.) în diverse țări, printre care Pakistan, Singapore, Australia și Egipt.În cadrul seminarului, Gelu Stan și Bruno Nielly au semnat memorandumul de colaborare dintre Asociația Națională a Constructorilor de Nave și Asociația Industriei Navale Franceze.„Documentul prevede că, în cazul în care francezii vor câștiga contractul, ANCONAV va asigura sprijin logistic cu toate firmele care pot executa lucrările date de integratorul principal, Naval Group”, a precizat Gelu Stan.Seminarul a continuat cu discuțiile față în față dintre reprezentanții companiilor franceze și românești. Printre firmele din Franța prezente s-au numărat: Naval Group, Airbus Helicopters, Akka Technologies, Assystem, Chantier Piriou, Etienne Lacroix, Factem, IXBlue, MBDA, Nexeya, Nexter System, Safran Electronic & Defence, Schneider Electric, Sofresud, Thales Comuncation & Security, French MOD-DGA.v v vÎn partea a doua a zilei, oaspeții francezi au vizitat Șantierul Naval Constanța.Răspunzând întrebărilor ziariștilor, Radu Rusen - directorul general al SNC, a declarat următoarele: „Prin organizarea acestui seminar am dorit să arătăm că sunt mai mulți parteneri interesați în realizarea programului de modernizare a Forțelor Navale Române, în special a construcției corvetelor. Naval Group este partenerul Șantierului Naval Constanța în acest program și l-am ales pentru o serie de avantaje competitive. Este deținut în proporție de 65% de statul francez, ceea ce însemnă că are un comportament de afaceri corect, este singura entitate care poate pune la dispoziție nu doar nava, ci și elementul principal, acel combat management sistem pentru navele de luptă. În plus, are experiență în transferul de tehnologii către alte șantiere navale cu care colaborează în realizarea proiectelor militare, având în spate o istorie a colaborării cu circa 20 de șantiere navele și 20 de state în care a făcut transfer de tehnologie. Dacă această colaborare se va realiza, statul român va fi sigur că va rămâne în țara noastră know-how-ul necesar reparației și întreținerii navelor pe perioada de exploatare, dar și pentru dezvoltarea viitoare a altor proiecte militare. Naval Group, împreună cu Șantierul Naval Constanța, vor intra în competiție cu ceilalți ofertanți imediat ce se vor stabili criteriile de participare la programul de modernizare.”