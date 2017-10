FPTS / Turismul românesc nu va cuceri piaţa internaţională fără mitul Dracula

FPTS / Turismul românesc nu va cuceri piața internațională fără mitul Dracula

Turismul românesc nu va cuceri piața internațională fără exploatarea mitului Dracula, orice alte tehnici de promovare am încerca, sunt de părere reprezentanții Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS).„Construirea unui circuit al castelelor legate de mitul lui Dracula constituie o încercare de recuperare a profitabilității unei legende pe nedrept ignorate și marginalizate. Chiar dacă mai există încă reticențe pe plan intern față de promovarea turismului românesc pe baza brandului Dracula, adevărul este că România nu a avut și nu va avea niciodată o altă legendă turistică mondială atât de cunoscută și de atractivă precum aceasta”, spune Dan Matei Agathon, președintele FPTS.Potrivit acestuia, mitul Dracula nu mai are nevoie de mult de România, pentru că a fost preluat profesionist de industria de la Hollywood, precum și de operatorii de turism din Marea Britanie sau din țările Asiei de Sud-Est. România are însă nevoie de Dracula. „România are nevoie mai mult ca niciodată de mitul Dracula pentru a ieși din izolaționismul său turistic contemplativ, fiind o țară care șade pe un munte de aur al promovării gratuite la nivel internațional pe care refuză cu obstinație să-l folosească, spre propria sa pierdere”, spune Dan Matei Agathon.