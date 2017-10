FPTS: Sudul litoralului merită readus în prim-planul turismului românesc

Federația Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS) va pregăti în perioada următoare, împreună cu Asociația Investitorilor în Stațiunea Turistică Venus - Mangalia, un program de măsuri dedicate sudului litoralului, program care va fi prezentat public și susținut în fața autorităților în scopul revitalizării acestei zone turistice. „Este pentru prima oară după mulți ani când sudul litoralului funcționează la capacitate maximă, fiind practic ocupat în totalitate. Este un semnal că sudul litoralului i-a captat din nou pe români și că trebuie să ne îndreptăm din nou atenția către această zonă turistică. Astfel, pentru a sprijini sudul litoralului, trebuie avut în vedere că plajele nu au ce să caute la instituțiile statului, ci trebuie administrate de proprietarii de hoteluri. Ei trebuie să decidă și să asigure investițiile necesare pentru ca plajele să nu devină locuri pline cu gunoi sau spațiu pentru vânzătorii ambulanți de nimicuri“, spun reprezentanții FPTS.De asemenea, fiecare stațiune din sud trebuie să beneficieze, în opinia acestora, de un PUZ propriu clar, care să lămurească în ce fel va arăta fiecare stațiune peste 20 de ani și care sunt direcțiile lor de dezvoltare.„În plus, sudul litoralului are nevoie de o promovare neconvențională, folosind idei noi, adaptate turiștilor moderni și mijloacelor tehnologice actuale. Sudul nu mai trebuie să fie zonă uitată sau neglijată, pentru că potențialul acestei zone este imens. Sudul litoralului se adresează clienților de condiție financiară normală, care fac economii timp de un an pentru a-și permite un sejur la mare. Acești clienți merită servicii de calitate pentru eforturile lor din timpul anului și pentru că s-au orientat spre litoralul românesc, care, tocmai de aceea, nu are voie să-i dezamăgească“, au precizat reprezentanții FPTS.