Forumul România – Slovenia, la Camera de Comerţ şi Industrie a României

Forumul România – Slovenia, la Camera de Comerț și Industrie a României

Camera de Comerț și Industrie a României a organizat, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Sloveniei, Forumul de afaceri România - Slovenia, care a avut loc luni, 27 noiembrie 2017, la CCIR Business Center.Lazăr Comănescu, consilierul pe afaceri externe al președintelui CCIR a declarat, în deschiderea forumului: „Forumul de astăzi este parte a diplomației economice și sunt convins că va aduce o reală contribuție la cooperarea economică dintre Slovenia și România. Consider că încă nu am atins potențialul real al acestei relații bilaterale. (...) Există oportunități uriașe pentru oamenii de afaceri români și sloveni în identificarea de proiecte comune. (...) Este extrem de important că guvernele țărilor noastre oferă susținerea lor în eforturile comunităților de afaceri de a valorifica acest potențial de cooperare și sunt sigur că prezența aici a miniștrilor de externe din cele două țări este dovada angajamentului luat de cele două guverne de a susține comunitățile de business”.Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, a declarat în cadrul forumului că „schimburile comerciale dintre cele două țări sunt în creștere. Începând cu 2009, atât exporturile, cât și importurile au crescut constant, înregistrând un volum al schimburilor de 773 mil. euro anul trecut. (...) Statisticile noastre arată că există 233 companii slovene în România și doar 80 de companii românești care operează în Slovenia, iar acest aspect demonstrează un mare dezechilibru, motiv pentru care îmi încurajez colegii să facă tot posibilul pentru a îndrepta aceste cifre în viitor. Comparabil cu potențialul care există, aceste cifre sunt într-adevăr mici”.Ante Milevoj, Directorul Camerei de Comerț și Industrie a Sloveniei, a salutat inițiativa CCIR de a organiza Forumul de afaceri România – Slovenia și a prezentat stadiul relațiilor comerciale dintre cele două state: „Vestea bună este că economia Sloveniei este într-o formă excelentă. Anul acesta ne așteptăm la o creștere economică de 4,5%, motoarele principale ale economiei noastre se bazează pe industrie, dar mai ales pe export. (...) Dacă acordăm atenție statisticilor, sunt mii de companii slovene care fac afaceri în România, parte dintre aceste companii fiind prezente la acest Forum economic. Volumul schimburilor comerciale a crescut treptat de-a lungul ultimelor decenii (...). În prezent suntem în căutare de noi oportunități care să vină în sprijinul celor existente.” Ante Milevoj a mai subliniat, în cadrul Forumului, că UE rămâne principalul partener de afaceri al Sloveniei, context în care „afacerile derulate în acest spațiu determină creșterea competitivității și a bunăstării naționale. România este unul dintre principalii parteneri de afaceri din acest spațiu intern UE pentru țara noastră, prin urmare să exploatăm acest potențial la maximum”, a adăugat Directorul Camerei de Comerț a Sloveniei.Karl Erjavec, viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe al Sloveniei, a menționat aspectele care stau la baza bunei cooperări dintre cele două state: „Relațiile bilaterale România-Slovenia sunt bune, bazate pe cooperare și prietenie. (...) Preluarea Președinției Consiliului UE de către România la începutul anului 2019 va facilita noi oportunități pentru intensificarea relațiilor de colaborare dintre țările noastre. Anul acesta marcăm 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre, iar astăzi ambasada Republicii Slovenia aniversează 10 ani de la deschiderea reprezentanței diplomatice la București. Toate acestea sunt dovada faptului că există o bază solidă pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale viitoare. Multe dintre companiile slovene văd în România o piață largă de desfacere, cu un mare potențial.”Delegația slovenă, condusă de către ministrul afacerilor externe al Sloveniei are în componența sa companii relevante din domenii precum: apărare, agricultură, metalurgie, IT, comunicații, logistică sau producția de mase plastice pentru industria auto și uz casnic.În prezent, cifra schimburilor comerciale dintre România și Slovenia este situată în jurul valorii de 700 milioane de euro.70% din suprafața Sloveniei este acoperită de păduri, rămânând puțin teren cu destinație agricolă. Suprafața României fiind de 11 ori mai mare decât a Sloveniei, țara noastră devine astfel o zonă de interes pentru investitorii sloveni din domeniul agricol.Cei 25 de ani de cooperare pe linie diplomatică, amintiți în discursul lui Karl Erjavec, au fost marcați prin intermediul vernisajului expoziției aniversare „25 de ani de relații diplomatice dintre România și Republica Slovenia”, care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în data de 22 iunie 2017.