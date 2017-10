Forumul Industriei - RISING

Astăzi, la Millenium Business Center, are loc Forumul Industriei - RISING. Evenimentul este organizat de Centrul Național de Promovare a Transportului Intermodal (CNPTI), în cadrul proiectului RISING.Scopul lui este identificarea modalităților de sporire a eficienței transportului și a logisticii aferente, la nivelul Uniunii Europene, utilizând în principal transportul pe căile navigabile interioare. Proiectul RISING este finanțat prin cel de al 7-lea program cadru de cercetare și dezvoltare tehnologică lansat de Comisia Europeană (DG-TREN). Durata de implementare a proiectului este de 3 ani, în intervalul februarie 2009 - mai 2012. Proiectul RISING are în vedere dezvoltarea de noi servicii pentru transport și logistică: - planificarea voiajului - informații pentru planificarea voiajului pe căile navigabile interioare, precum datele privind nivelurile de apă și adâncimi, disponibilitatea danelor fluviale și ocuparea ecluzelor;- managementul flotei - informații pentru managementul flotei, inclusiv navele fluviale nepropulsate, referitoare la identificarea poziției curente și stadiului de operare al unităților navale (de exemplu dacă sunt goale, încărcate sau în tranzit);- managementul evenimentelor - informații care să faciliteze monitorizarea (urmărirea și poziționarea) proceselor de transport pe căi navigabile interioare precum și serviciile adiționale de management al evenimentelor; - managementul în port / terminal - informații (maritime și fluviale) pentru porturi și terminale.Consorțiul RISING cuprinde 23 parteneri de proiect din 11 țări, care provin din sectoare diferite ale industriei. Aceștia sunt: operatori de transport, furnizori de servicii logistice, operatori portuari și de terminal, furnizori de servicii de informații portuare, institute de cercetare, dezvoltatori de aplicații IT, agenții de promovare, furnizori RIS. Coordonatorul proiectului este Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL). Centrul Național de Promovare a Transportului Intermodal face parte din consorțiul acestui proiect.