Formare de auditori interni de mediu

La sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) se va desfășura, în perioada 1 - 3 februarie, Cursul de formare auditori interni ai sistemului de management al mediului, organizat în colaborare cu TUV Nord România. Activitățile în cadrul acestuia au loc pe parcursul a trei zile, în intervalul orar 9.00 - 18.00.Potrivit organizatorilor, cursul urmărește înțelegerea cerințelor standardului de referință pentru sistemul de management al mediului, ISO14001, din perspectiva celor care evaluează sistemul, dar și cunoașterea și înțelegerea terminologiei specifice auditului sistemului de management al mediului. În plus, cursul are ca scop și cunoașterea principiilor și obiectivelor auditului și a tehnicilor utilizate în procesul de audit, dar și explicarea deprinderilor și abilităților practice pentru realizarea auditului.Grupul țintă al acestui curs: responsabilii sistemului de management de mediu și auditori interni, angajați din compartimen-tele care gestionează sistemul de management de mediu.Lectorul cursului este Rodica Munteanu - auditor și expert, manager general RomEnviro Serv.Taxa de participare este de 225 de euro/persoană, plus TVA, pentru firmele nemembre ale CCINA, respectiv 215 de euro/persoană, plus TVA, pentru firmele membre ale CCINA (cu cotizația achitată la zi).Evaluarea cursanților se face practic în două etape: evaluare pe durata cursului, atât pe baza exercițiilor individuale și de grup, cât și evaluare finală pe bază de test scris.Potrivit reprezentanților CCINA, în funcție de rezultatele evaluării se va emite pentru fiecare participant un certificat de auditor de mediu, în limba română.