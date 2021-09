Forfotă în podgoriile dobrogene. Vinul de anul acesta va fi aromat şi dulce

O problemă specifică cu care se confruntă majoritatea fermelor este forţa de muncă. Oamenii nu mai sunt atraşi să lucreze în agricultură şi din cauza banilor puţini, deşi la Staţiunea de Cercetare Murfatlar, un culegător harnic poate câştiga şi 225 de lei pe zi. „În privinţa asta am dat anunţ local că suntem în căutare de culegători şi am reuşit să formăm două echipe, una este din Moldova iar una din Medgidia”, a mai spus şeful comercial.



Au fost create două soiuri de vin deosebite



Pandemia a fost benefică pentru vânzările de vin. Chiar dacă au fost perioade de lockdown şi industria HoReCa, cea mai mare consumatoare de băuturi alcoolice a fost închisă, totuşi vânzările de vin au crescut.





„Ne-a ajutat foarte mult faptul că am trecut în online, acesta este viitorul. Am lucrat şi cu platforma de marketplace şi acesta a fost un plus care s-a văzut la sfârşitul anului. Am avut o creştere sănătoasă. Avem în fiecare zi turişti care ne trec pragul, chiar şi acum că vara s-a terminat. Cei mai mulţi sunt din Polonia, pot spune că iubesc România”, a povestit Cosmin Scripcaru.



Staţiunea de Cercetare Murfatlar a dezvoltat în timp soiuri nobile de vin. Printre cele mai cunoscute sunt chardonnay, pinot gris, sauvignon blanc, muscat ottonel, fetească românească, pe partea de vinuri albe şi pe parte de roşu sunt pinot noir, cabernet sauvignon. Soiuri autohtone produse la staţiunea de cercetare sunt feteasca regală şi fetească neagră. „Mai avem două soiuri create la noi, la staţiunea de cercetare, unul alb, Columna care este în producţie şi un soi roşu, Mamaia pentru care am înfiinţat o plantaţie fix pentru acest soi şi am reîntinerit alte sole cu viţă de vie. Cele două soiuri sunt încadrate cu denumire de origine controlată Murfatlar şi sunt soiuri deosebite. Columna aşa cum îi spune şi denumirea, coarda viţei-de-vie creşte perfect vertical, iar soiul Mamaia este un vin cu gust şi aromă de trandafiri”, ne-a spus inginerul agronom.



Deoarece culesul este în toi, de săptămâna viitoare puteţi găsi must la poarta staţiunii de cercetare cu 5 lei litrul.





„Bun îi vinul ghiurghiuliu, cules toamna pe târziu”, exact ca în nemuritorul cântec al Mariei Tănase, strugurii au început să se strângă. Mai devreme decât se zice în cântec pentru că şi schimbările climatice se văd în vie. Ori este prea cald când nu trebuie, ori dă îngheţul când bobul abia prinde rod pe ciorchine. Dacă anul trecut a fost secetă, benefică şi nu prea pentru struguri, anul acesta frigul şi ploile din primăvară, iar acum, la început de septembrie, diferenţele de temperatură dintre noapte şi zi au influenţat, spun specialiştii doar culesul. „A plouat foarte mult în primăvară, peste 500 de litri pe metru pătrat, la fel şi în iunie. Din cauza ploilor suntem oarecum în urmă cu culesul, mai ales că diferenţele de temperatură între noapte şi zi au fost destul de mari. S-au înregistrat în jur de patru grade la nivelul solului pe timp de noapte, ceea ce nu favorizează creşterea zaharurilor în bob. Dar căldura care a fost până acum a făcut ca vinul să fie şi anul acesta de calitate superioară. Preconizăm o recoltă bună ca şi anul trecut, de cinci tone la hectar”, ne-a declarat Cosmin Scripcaru, şef birou comercial-administrativ în cadrul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar.