Fondurile structurale mai pierd doi ani pe drumul spre Constanţa

Fondurile structurale mai pierd doi ani pe drumul spre Constanța

Fondurile structurale pot fi contractate doar de societățile comerciale care au înregistrat profit în ultimii doi ani de activitate. În Constanța, există multe start-up-uri, firme înființate de cel mult un an, care au profitat din plin de programele de finanțare ale statului. Cu toate acestea, start-up-urile nu pot ajunge la banii europeni, întrucât nu au vechime suficientă. IMM-urile care activează deja de mai mult de doi ani pe piață sunt, cel mai probabil, în pierdere. O pierdere controlată, ce-i drept, provocată de contractarea fondurilor nerambursabile de la stat. În 2008 – 2009, aceste firme se vor redresa și vor putea să inițieze proiecte din fonduri structurale. „Sunt mari șanse să atragem doar câteva sute de mii de euro în acest an, de la Uniunea Europeană. Din al doilea semestru al lui 2008 vor începe să vină banii”, explică reprezentanții Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (OTIMMC) Constanța. Pentru contractarea fondurilor, IMM-urile au nevoie de specialiști. De ei ducem lipsă, dar există și soluții alternative. Centrul de Informare și Consultanță pentru micii întreprinzători, care funcționează în cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, îi așteaptă pe întreprinzătorii locali interesați să deruleze un proiect cu finanțare de la UE. „Am primit foarte multe solicitări legate de fondurile structurale, în special la începutul acestui an. Acum, numărul managerilor care ne caută a mai scăzut. Programele europene nu sunt încă operaționale și nici ghidurile oficiale nu au ieșit. Cele mai mari tranșe de bani vor veni în 2008 – 2009, în special pentru proiecte de investiții”, spune un consultant al centrului din cadrul CCINA. De altfel, creșterea competitivității economice, prin achiziția de utilaje noi, modernizarea liniilor de producție și implementarea de tehnologii noi, este prioritatea IMM-urilor constănțene. Și în 2006, agenții economici locali au epuizat aproape instantaneu bugetul programului de investiții al Agenției Naționale pentru IMM-uri și Cooperație (ANIMMC), ducând județul Constanța pe locul doi, la nivel național, ca volum al fondurilor nerambursabile absorbite. Pentru firmele mari, prioritățile sunt altele. O capacitate mare de producție se traduce într-un impact mai mare asupra mediului, motiv pentru care cele mai multe societăți caută banii europeni pentru a se împrieteni cu mediul. „Din 2009 vom contracta fonduri structurale, pentru a continua investițiile în protecția mediului și dezvoltarea resurselor umane. Acum nu putem depune proiecte la UE, deoarece am înregistrat pierderi în ultimii doi ani, fapt care ne face neeligibili pentru finanțare. Avem însă un program propriu de investiții, pe care îl vom continua. În caz de urgențe, putem face o realocare a bugetului programului nostru”, spune Radu Rusen, directorul general al Șantierului Naval Constanța (SNC). 