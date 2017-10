Fondurile nerambursabile, o căciulă mult prea mare pentru IMM-urile din România

La mijlocul săptămânii trecute, Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a prezentat oficial ediția din acest an a Cărții Albe a IMM-urilor. Potrivit rapoartelor cuprinse în volum, în 2006, doar aproximativ 3% din întreprinderile mici și mijlocii au obținut fonduri nerambursabile, majoritatea dintre firmele chestionate, peste 50%, declarând că preferă să recurgă mai degrabă la credite bancare. De asemenea, o treime din IMM-uri au apelat la finanțări prin leasing și sub 1% s-au finanțat prin factoring. În cifre, raportul arată că aproape 70% dintre firmele mici și mijlocii din România își finanțează activitățile economice din surse proprii, 56,62% apelează la credite bancare, 38,96% utilizează leasingul și 3,23% au obținut fonduri neram-bursabile. Numai 1,27% din întreprinderi au accesat Fondul Națio-nal de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, 0,93% s-au finanțat prin factoring și 0,76% dintre organizații au făcut împrumuturi de la instituții financiare specializate. De asemenea, raportul mai arată că autofinanțarea este preferată de cele mai multe ori de către între-prinderile cu o vechime pe piață cuprinsă între cinci și zece ani, respectiv 72,13%. În ceea ce privește gradul de apelare la finanțarea prin creditare bancară, acesta este mai mare la întreprinderile mai vechi de 15 ani, unde peste 60% dintre patroni au ales această formă de finanțare. Printre cele mai solicitate bănci de către IMM-uri se numără Banca Comercială Română, Banca Ro-mână pentru Dezvoltare și Raiffei-sen Bank. Realizatorii studiului au investigat 1.178 de firme. Cea mai mare parte a IMM-urilor, aproximativ două treimi, au până la zece ani. Cercetarea a fost realizată în IMM-uri din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României.