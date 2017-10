Fondurile de pensii obligatorii încasează 103 milioane lei

Administratorii fondurilor de pensii obligatorii de pe pilonul II încasează, astăzi, 103,2 milioane lei, reprezentând valoarea contribuțiilor din luna aprilie. Se înregistrează astfel o creștere de 17% față de luna martie, valoarea medie pe asigurat fiind de 8,59 euro, potrivit datelor CNPAS. După cea de-a doua contribuție, ponderea conturilor goale a scăzut cu 2%, până la 21% (876.716 conturi goale). ING Fond de Pensii are 249.868 de conturi goale și va încasa 40,6 milioane lei, Allianz are 223.000 de conturi goale și va primi 23,9 milioane lei iar Generali are 93.349 conturi goale și urmează să primească 8,1 milioane lei. Pe locul patru se clasează Aviva, care are 78.900 conturi goale și contribuții de 6,9 milioane lei.