Fonduri europene de 1,5 miliarde euro, atrase prin POIM

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a atras, în anul 2021, fonduri europene în valoare de 1,5 miliarde euro, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. „Este o realizare importantă, în condițiile în care ținta inițială a fost de 728 milioane euro. Vrem ca în anul 2022 să încasăm, de la Comisia Europeană, prin POIM, și mai mult: 1,8 miliarde euro. De altfel, am început noul an cu încredere și multă determinare. În această săptămână am semnat 19 noi contracte de finanțare pentru dotarea altor școli și spitale”, a declarat secretarul de stat Cristian Roman.