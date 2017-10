Fondul pentru IMM-uri oferă garanţii de 1,8 miliarde de lei, în 2010

Fondul pentru IMM-uri oferă garanții de 1,8 miliarde de lei, în 2010

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a înregistrat anul trecut un profit de 2,66 milioane lei, în creștere de peste două ori față de 2008. Programul „Prima Casă” a avut un rol determinant în dublarea profitului, potrivit datelor prezentate de instituție. Pentru acest an, FNGCIMM își propune să acorde garanții de 1,8 miliarde de lei, cu aproape 10% peste nivelul din 2009. Profit în scădere pentru 2010 Pentru 2010, Fondul estimează o scădere a profitului net până la 2,15 milioane lei, în condițiile în care valoarea creditelor susținute va crește cu 9,5%, până la 3,8 miliarde lei. Până în prezent, numai prin programul „Prima Casă” au fost acordate 14.567 de garanții în valoare totală de 608,3 milioane euro, 2.537 de dosare fiind finalizate în 2010. Un alt program susținut de FNGCIMM, „Primul Siloz” nu s-a bucurat de succesul din sectorul imobiliar, fermierii români accesând credite bancare în valoare de numai 10 milioane euro. Astfel, au fost emise 90 de certificate de depozit pentru o cantitate totală de 98.212 tone de semințe. În acest an, Fondul de Garantare anticipează o ușoară scădere a distribuției valorice a garanțiilor acordate pentru comerț, o stagnare a celor acordate pentru construcții, precum și ușoare creșteri în ce privește industria, serviciile și agricultura. Majorare a capitalului de 223 milioane de lei Pentru a face față cererilor din programul „Prima Casă”, dar și pentru a lansa noi produse, instituția are în plan majorarea capitalul social cu 223 milioane lei în perioada următoare, din care statul va achita 70% în zilele următoare, restul sumei urmând să fie suplimentată trimestrial. În prezent, Fondul are un capital social de 66 milioane de euro, iar după majorare ar urma să crească la 117 milioane euro. Până la sfârșitul anului, instituția va mai cere o nouă majorare de capital pentru accelerarea ritmului de absorbție a fondurilor europene și creșterea cererilor de cofinanțare. Potrivit președintelui FNGCIMM, Aurel Șaramet, în următoarele zece zile vor fi lansate două noi produse, dintre care unul vizează scurtarea duratei de analiză a documentelor necesare obținerii de garanții pentru cofinanțări ale proiectelor europene. În privința garanțiilor solicitate la plată, acestea ar putea crește cu 35% în 2010, până la 120 milioane. În 2009, au fost solicitate la plată 89 milioane lei, din care jumătate s-au datorat insolvenței autodeclarate.