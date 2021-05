Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român începe construcția noii centrale de cogenerare de la Petromidia

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR) începe construcția centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia, o investiție de circa 148 milioane USD. Termenul estimat pentru punerea în funcțiune a noii centrale este finele lunii iulie 2023.„Este un pas important în consolidarea și dezvoltarea sectorului energetic din România, începem construcția unei noi capacități de producție la cele mai înalte standarde tehnologice, de eficiență energetică și de protecție a mediului. Aceasta susține reducerea importurilor și creșterea exporturilor de energie în regiune, dar ajută și la consolidarea producţiei şi distribuţiei de energie electrică în regiunea Dobrogea. În același timp, va putea folosi și transforma gazul natural extras din Marea Neagră în produse finite, cu valoare ridicată și exportabile (surplus energie, producție carburanți și alte produse petroliere)”, declară Virgil Popescu, Ministrul Energiei. Înființat în octombrie 2018, FIEKR este deținut de KMG International și Statul Român prin Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE. În același timp, cei doi acționari – KMGI și Statul Roman prin Ministerul Energiei, se regăsesc și în cadrul companiilor Uzina Termoelectrica Midia și Rompetrol Rafinare – operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, dar și a unicului producător de polimeri din România. Noua unitate de producere combinată de energie electrică și termică va funcționa cu gaze naturale drept combustibil principal, mix-ul de resurse necesare fiind asigurat în proporție de 25% din procesele tehnologice ale rafinăriei și 75% din rețeaua națională. Prin configurația tehnică (două turbine Siemens SGT-750 de înaltă eficiență și performanță și două cazane recuperatoare de căldură), noua centrală va genera aproximativ 80 MW energie electrică – din care circa 60-70 MW pentru acoperirea integrală a necesarului de energie electrică a platformei Petromidia, abur tehnologic de până la 180 tone/oră, plus necesarul de apă caldă pentru sistemul de încălzire al orașului Năvodari – până la 20 MWt/oră. Proiectul va genera anual circa 11 milioane USD impozite plătite către bugetul de stat. Prin programele de modernizare și eficientizare a unităților și fluxurilor de producție din cadrul rafinăriei Petromidia, KMG International și-a propus o reducere constantă a consumurilor de energie electrică. Astfel, surplusul generat de noua centrală va fi comercializat pe plan intern și va asigura venituri suplimentare pentru vehiculul investiţional (SPV) - Rompetrol Energy.Compania Rompetrol Energy este detinuță majoritar de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român, alături de Rominserv și Uzina Termoelectrică Midia. În același timp, centrala va permite o reducere semnificativă a prețului energiei electrice livrate către platforma Petromidia - prin eliminarea unei părți din tarifele de reglementare (ex. tarifele de transport și distribuție) și a prețului energiei termice livrate către orașul Năvodari. De asemenea, va susține obiectivele Grupului de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, generate de activitățile de producție, iar astfel va permite o reducere anuală de circa 290kt CO2 pentru producția de energie electrică și o economisire a resurselor energetice folosite de aproximativ 1,2 MWh.„Startul construcției noii centrale reconfirmă angajamentele KMG International de a fi, în continuare, un investitor strategic în România, de a susține sectorul energetic și economia națională, dar și un furnizor important de produse petroliere în regiune. Noua centrală va contribui la dezvoltarea activităților de rafinare prin îmbunătățirea costurilor de procesare, prin reducerea impactului și a amprentei de dioxid de carbon a platformei industriale și prin crearea premiselor necesare pentru noi investiții”, declară Beimbet Shayakhmetov, Directorul General al KMG International. Fondul de Investiții a selectat în august 2020 compania Calik Enerji drept contractorul general al proiectului (Engineering, Procurement and Construction), în baza unui amplu proces de evaluare și selecție, bazat pe capabilitatea firmelor interesate (proiecte similare realizate în ultimii 10 ani - minimum 3 proiecte, existența unor proiecte în derulare, o situație financiară solidă, scrisori de recomandare, personal calificat, etc.), precum și pe criteriile și propunerile tehnice, respectiv ofertele financiare ale acestora. Investiția este una de tip brownfield și va integra inclusiv active ale Uzina Termoelectrica Midia, dar și personalul acesteia, pentru operarea echipamentelor existente și a noii centrale. De la începutul acestui an, s-au realizat mai multe etape premergătoare începerii propriu-zise a proiectului – pregătirea terenului, studiu geotehnic, obținerea/actualizarea unor permise/autorizații specifice pentru demolarea unor clădiri vechi, organizarea de șantier și de mediu. Proiectul va implica și realizarea unor lucrări adiționale pentru asigurarea materiei prime, precum construcția unei noi conducte de aproximativ 4 km, o instalație pentru comprimare, filtrare, încălzire și mixare, dar și 2 unități de măsură gaze (SRM). Conform estimărilor, peste 20% din bugetul alocat proiectului va fi alocat companiilor din România, pentru diverse produse/echipamente și servicii/lucrări.Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român a fost înființat în octombrie 2018 de către KMG International şi Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie, obiectivul principal și strategic al acestuia urmărind dezvoltarea de proiecte energetice în România.Un alt proiect important al Fondului vizează dezvoltarea unei rețele de 84 de benzinării în România, care vor comercializa exclusiv carburanții auto produși de rafinăria Petromidia Năvodari. Acestea vor asigura o consolidare a pieței de profil și a aprovizionării cu carburanți, susținând atât o creștere a veniturilor către bugetele locale și centrale, cât și crearea a peste 1.000 de noi locuri de muncă, peste 5.000 de persoane implicate în diverse faze de dezvoltare (design, execuție, construcție) și peste 1.200 de parteneri comerciali. Valoarea totală a investiției este estimată la circa 120 milioane USD. În prezent, rețeaua se ridică la 30 de benzinării, din care 10 unități au fost finalizate și deschise în cursul anului trecut.Tot în 2020 au fost aprobate alte două proiecte, acestea urmărind modernizarea rafinăriei Petromidia, dar și consolidarea unicului producător de polimeri (materia primă din care se obțin și produsele medicale de protecție precum măști sanitare şi chirurgicale de tip FFP1 şi FFP2, accesorii medicale – bonete, combinezoane, etc). Valoarea acestora este de 43 milioane USD și constau în construcția unei instalații de deparafinare pe platforma Petromidia, care va permite rafinăriei îmbunătățirea procesului de obținere a carburanților diesel pe perioadă de iarnă și o creștere a producției de combustibil special pentru aviație, dar și majorarea cu peste 30% a producției de polimeri, prin conversia instalației de polietilene de înaltă densitate (HDPE) într-o instalație de polipropilenă (PP).În prezent, nivelul total al investițiilor Fondului pentru proiectele energetice aprobate se ridică la 311 milioane USD.