Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri nu mai primeşte dosare pentru „Prima Casă“

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri nu mai primește dosare pentru „Prima Casă“

„Nu am primit până acum nicio înștiințare de la guvern, referitor la modificarea programului și la noul cadru al acestuia pentru 2010. În lipsa unui astfel de act, am informat băncile că nu mai primim noi dosare de credite de la 1 ianuarie 2010. Noi am lucrat la hotărârea de guvern cu ministrul finanțelor, am trimis și o scrisoare la Ministerul Finanțelor, însă actul trebuie aprobat de executiv”, a declarat Aurel Șaramet, președintele Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Totodată, el a arătat că plafonul de un miliard euro pentru programul „Prima Casă”, aprobat inițial pentru 2009, trebuie realocat astfel încât să poată fi folosit și în 2010. „În total, am primit circa 11.500 de cereri pentru credit până în prezent. Numărul acestora a variat, au existat zile în care am primit 110, dar și zile în care am primit câte 180 de cereri. În total, am utilizat aproximativ 480 milioane euro din plafonul aprobat”, a mai spus Aurel Șaramet.