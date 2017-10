Întâmplări din economia reală

Foamea l-a împins să se facă pescar

„Este tot mai greu pentru IMM-uri să supraviețuiască” - afirmă Zina Toader, administratorul unei firme specializate în vânzarea plaselor de pescuit și a parâmelor. Este singura unitate de profil din Constanța. Deși nu are concurență, criza a afectat-o grav. Vânzările de odgoane, parâme, ață pescărească și plase continuă să scadă. Principalii clienți, cei din sectorul naval, au la rândul lor probleme. „Nici pescarii profesioniști nu mai cumpără plase - a declarat Zina Toader. Le cârpesc pe cele vechi. Eu am noroc că sunt proprietarul magazinului și nu plătesc chirie. Sunt patron, administrator și vânzător. Reușesc să supraviețuiesc. Sunt alții, însă, în situații disperate. Am fost impresionată de un caz ieșit din comun. În urmă cu câteva zile, un bărbat a venit să cumpere o bucată de plasă, să-și facă un juvelnic. Vroia una mai mică, căci nu avea suficienți bani. Mi-a spus că de câteva luni este șomer. El și familia se hrănesc doar cu cartofi. Pentru că s-a săturat de ei, vrea să mai schimbe meniul. S-a gândit să investească ultimii bani din casă într-o undiță și o plasă și să se apuce de pescuit. Este trist și dureros ce se întâmplă.”